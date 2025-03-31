Лідер гурту "Хейтспіч" поповнив лави ЗСУ і показався у військовій формі

Лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко повідомив про мобілізацію. Артист розповів деталі й пообіцяв продовжувати створювати музику.

Вокаліст українського гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко повідомив про рішення долучитись до ЗСУ на сторінці колективу, передає Show 24.

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Музикант повідомив, що сам ухвалив рішення поповнити лави Сил Оборони. Зокрема, коли знайшов собі відповідну посаду. Дмитро зазначив, що його робота у війську не буде пов'язана з медійною сферою.

Друзі, поїхав на канікули, коли вернусь не знаю, рідко буду на зв'язку. Щоб ви тут не розводили зайвого п*зд*жа в коментарях – пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті з'явилось місце робити те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в комп'ютер і робити музичку, концерти, оце все, але так ми з вами далеко не поїдемо,

– написав Однороженко.

Артист пообіцяв продовжувати створювати музику за можливості. Та анонсував цікаві прем'єри, що повинні вийти цього року.



Дмитро Однороженко у військовій формі / Фото з інстаграму гурту

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