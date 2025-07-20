Пропонували шалені гроші, – лідер МУР розповів про проєкти, від яких відмовився

Засновнику творчого об'єднання МУР Олександру Хоменку вже під час повномасштабного вторгнення пропонували виступати з лекціями про російську культуру у країнах Балтики. Крім того, за це пропонували величезні гроші.

Зокрема, також йому пропонували бути другим режисером фільму, який знімається в Італії та Франції. Лідер МУР розповів 24 Каналу, від яких проєктів він відмовився.

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Відмовився від величезних гонорарів

Олександр Хоменко пригадав, що у 16 років він щиро захоплювався творчістю російського поета Михайла Лермонтова у центрі Києва в російськомовній школі. На його думку, процес закохування у власну націю, у власну історію триває щоденно.

Я точно пам'ятаю, у перший день повномасштабного, коли почались вибухи, я написав довжелезний пост, назвавши його "кінець російської культури". Тоді він розлетівся соцмережами. На мене навіть ботоферму кремлівську скинули. Я відчув себе по-справжньому важливим. Моїй матері почали писати погрози якісь боти,

– зазначив він.

Він написав, що шкодує, що не розумів, що російські танки йдуть там, де спочатку викладають дорогу друкованими виданнями, шкодує, що цінував ворожу культуру. Адже засновник МУР проводив лекції та вистави про російських письменників. Однак більше цього не робитиме.

У перший день (повномасштабного вторгнення – 24 Канал) я ніби прокинувся від холодного душу, зрозумівши, що точно ніколи більше не робитиму. Але спроби були. Коли я вийшов з окупації, а я провів 47 днів на північ від Києва, мені почали дзвонити контакти з моїх старих місць роботи та кликати мене у країни Балтики, щоб я виступав з виставами та лекціями про російську літературу. Пропонували шалені гроші,

– сказав Хоменко.

Звичайно, він відмовився. Також влітку 2024 року йому пропонували бути другим режисером фільму, який знімається в Італії та Франції. Йому б організували виїзд, там були шалені гонорари. Однак це був фільм про князя Бикова.

Це процес не одного дня, а довгого закохування і розуміння власної ідентичності. Мені здається, саме тому насправді МУРу та вдаються якісь речі, які не вдавались людям, що з самого дитинства були в українській культурі. Ми знайшли в собі цю любов до власної країни, до історії тільки от-от,

– додав лідер МУР.

За його словами, ця свіжість такої закоханості є одним з тих факторів, які працюють в МУРі. Крім того, усі учасники є молодими, тому вони не допускають зверхнього ставлення до глядачів.