В частности, также ему предлагали быть вторым режиссером фильма, который снимается в Италии и Франции. Лидер МУР рассказал 24 Каналу, от каких проектов он отказался.

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Отказался от огромных гонораров

Александр Хоменко вспомнил, что в 16 лет он искренне увлекался творчеством российского поэта Михаила Лермонтова в центре Киева в русскоязычной школе. По его мнению, процесс влюбленности в собственную нацию, в собственную историю продолжается ежедневно.

Я точно помню, в первый день полномасштабного, когда начались взрывы, я написал длинный пост, назвав его "конец русской культуры". Тогда он разлетелся по соцсетям. На меня даже ботоферму кремлевскую сбросили. Я почувствовал себя по-настоящему важным. Моей матери начали писать угрозы какие-то боты,

– отметил он.

Он написал, что жалеет, что не понимал, что российские танки идут там, где сначала выкладывают дорогу печатными изданиями, жалеет, что ценил вражескую культуру. Ведь основатель МУР проводил лекции и спектакли о российских писателях. Однако больше этого не будет делать.

В первый день (полномасштабного вторжения – 24 Канал) я будто проснулся от холодного душа, поняв, что точно никогда больше не буду делать. Но попытки были. Когда я вышел из оккупации, а я провел 47 дней к северу от Киева, мне начали звонить контакты с моих старых мест работы и звать меня в страны Балтики, чтобы я выступал со спектаклями и лекциями о российской литературе. Предлагали огромные деньги,

– сказал Хоменко.

Конечно, он отказался. Также летом 2024 года ему предлагали быть вторым режиссером фильма, который снимается в Италии и Франции. Ему бы организовали выезд, там были огромные гонорары. Однако это был фильм о князе Быкове.

Это процесс не одного дня, а долгого влюбления и понимания собственной идентичности. Мне кажется, именно поэтому на самом деле МУРу и удаются какие-то вещи, которые не удавались людям, что с самого детства были в украинской культуре. Мы нашли в себе эту любовь к собственной стране, к истории только вот-вот,

– добавил лидер МУР.

По его словам, эта свежесть такой влюбленности является одним из тех факторов, которые работают в МУРе. Кроме того, все участники являются молодыми, поэтому они не допускают пренебрежительного отношения к зрителям.