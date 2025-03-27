Померла авторка серії книг "Щоденники вампіра" Ліза Джейн Сміт

Померла американська письменниця Ліза Джейн Сміт – авторка серії книг "Щоденники вампіра". Їй було 66 років.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт письменниці. Ліза Джейн Сміт померла ще 8 березня 2025 року після тривалої хвороби.

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Ліза Джейн Сміт народилася 4 вересня 1958 року у місті Форт-Лодердейл, що в штаті Флорида, в день народження свого батька. Письменниця виросла у маленькому містечку, що в Південній Каліфорнії.

Ліза була доброю та ніжною душею, чий блиск, креативність, стійкість і співчуття освітлювали життя її родини, друзів і шанувальників. Її запам'ятають за її творчий дух, її новаторську роль у надприродній фантастиці, а також за її щедрість, теплоту та серце, як на сторінках, так і поза ними,

– йдеться на сайті Лізи Джейн Сміт.

Кар'єра Лізи Джейн Сміт

Як пише People, Ліза Джейн Сміт опублікувала понад два десятки книг та залишила ще три неопубліковані роботи. Багато з її романів були орієнтовані на молодих читачів. Свій дебютний роман "Ніч сонцестояння" письменниця почала писати ще під час навчання в середній школі.

Особливу популярність Лізі Джейн Сміт принесла серія книг "Щоденники вампіра", яка вийшла у 1991 році. У 2009 році на американському телеканалі CW стартував серіал, знятий за мотивами цієї серії.

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