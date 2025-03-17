Емілі Дек'єнн померла в неділю, 16 березня. Про це сповістили члени родини акторки та її агент. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Guardian.

Цікаво Як сьогодні живе актор "Маски-шоу" Георгій Делієв, який неоднозначно висловлювався про Україну

Причиною смерті акторки стала адренокортикальна карцинома – рідкісне злоякісне захворювання надниркової залози. Дек'єнн відійшла у вічність у лікарні Гюстава-Руссі поблизу Парижа, де проходила лікування.

Що відомо про Емілі Дек'єнн