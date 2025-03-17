Емілі Дек'єнн померла в неділю, 16 березня. Про це сповістили члени родини акторки та її агент. Повідомляє Show 24 з посиланням на The Guardian.
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Причиною смерті акторки стала адренокортикальна карцинома – рідкісне злоякісне захворювання надниркової залози. Дек'єнн відійшла у вічність у лікарні Гюстава-Руссі поблизу Парижа, де проходила лікування.
Що відомо про Емілі Дек'єнн
- Акторка народилася 29 серпня 1981 року в бельгійському містечку Белойл. З восьми років вона почала відвідувати курси дикції та ораторського мистецтва, а перші кроки в акторській професії зробила в театральній майстерні Théâtre La Relève у середині 90-х років.
- У 1999 році Дек'єнн зіграла головну роль у фільмі братів Дарденн "Розетта". Стрічка здобула "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі, а сама акторка отримала нагороду за найкращу жіночу роль.
- Серед найвідоміших робіт Емілі – ролі в фільмах "Братство вовка" (2001) та "Після кохання" (2012), що приніс їй кілька національних і міжнародних відзнак.
- У 2014 році Емілія одружилася з актором Мішелем Ферраччі.
- Останньою роботою акторки став фільм "Земля після", після чого вона була змушена припинити кар'єру через захворювання. Адренокортикальна карцинома, від якої страждала Дек'єнн, є надзвичайно рідкісною – у світі реєструють лише один випадок на мільйон населення щороку.