Эмили Декьенн умерла в воскресенье, 16 марта. Об этом сообщили члены семьи актрисы и ее агент. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Guardian.
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Причиной смерти актрисы стала адренокортикальная карцинома – редкое злокачественное заболевание надпочечников. Декьенн отошла в вечность в больнице Гюстава-Русси близ Парижа, где проходила лечение.
Что известно об Эмили Декьенн
- Актриса родилась 29 августа 1981 года в бельгийском городке Белойл. С восьми лет она начала посещать курсы дикции и ораторского искусства, а первые шаги в актерской профессии сделала в театральной мастерской Théâtre La Relève в середине 90-х годов.
- В 1999 году Декьеннн сыграла главную роль в фильме братьев Дарденн "Розетта". Лента получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале, а сама актриса получила награду за лучшую женскую роль.
- Среди самых известных работ Эмили – роли в фильмах "Братство волка" (2001) и "После любви" (2012), что принес ей несколько национальных и международных наград.
- В 2014 году Эмилия вышла замуж за актера Мишеля Ферраччи.
- Последней работой актрисы стал фильм "Земля после", после чего она была вынуждена прекратить карьеру из-за заболевания. Адренокортикальная карцинома, от которой страдала Декьенн, является чрезвычайно редкой – в мире регистрируют лишь один случай на миллион населения ежегодно.