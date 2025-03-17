Эмили Декьенн умерла в воскресенье, 16 марта. Об этом сообщили члены семьи актрисы и ее агент. Сообщает Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Причиной смерти актрисы стала адренокортикальная карцинома – редкое злокачественное заболевание надпочечников. Декьенн отошла в вечность в больнице Гюстава-Русси близ Парижа, где проходила лечение.

Что известно об Эмили Декьенн