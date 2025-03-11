Больше всего Саймона Фишера-Беккера знали по ролям в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и сериале "Доктор Кто". О его смерти сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

К слову Судмедэксперты назвали причину смерти оскароносного Джина Хэкмена и его жены

О потере рассказал агент актера, Ким Берри, 9 марта. Он назвал Фишера-Беккера отзывчивым и добрым человеком, который был всегда готов прийти на помощь.

Сегодня я потерял не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым был знаком 15 лет. Я никогда не забуду телефонный звонок к нему, когда ему предложили роль Дориума Молдовара в "Докторе Кто",

– поделился агент.

Также смерть актера подтвердил его муж, актер Тони Дагдейл.

"У меня очень печальная новость. В 2:50 этого дня Саймон умер. Я некоторое время буду оставлять этот профиль открытым. На данный момент я не уверен, буду ли что-то публиковать снова. Спасибо", – написал Дайдейл.

Заметим, 7 марта стало известно о смерти американской актрисы Памелы Бах. Звезда "Спасателей Малибу" совершила самоубийство.

Что известно о Саймоне Фишере-Беккере

Саймон Фишер-Беккер родился в Великобритании. Его специализацией были комедийные роли.

В 2001 году актер воплотил роль призрака Толстого монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень".



Саймон Фишер-Беккер в "Гарри Поттере / Кадр из фильма

Также Саймон появился в сериале "Доктор Кто" рядом с Мэттом Смитом. Актер сыграл торговца на черном рынке Дориума Малдовара.



Саймон Фишер-Беккер в "Докторе Кто" / Кадр из сериала

Актер участвовал в телевизионных проектах, играл в комедийных сериалах, а еще имел роль в триллере Disaster Dates-2 ("Катастрофические свидания-2"), который вышел на экраны в 2023.

Также Саймон Фишер-Беккер был писателем, рассказчиком и оратором.