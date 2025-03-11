Больше всего Саймона Фишера-Беккера знали по ролям в фильме "Гарри Поттер и философский камень" и сериале "Доктор Кто". О его смерти сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
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О потере рассказал агент актера, Ким Берри, 9 марта. Он назвал Фишера-Беккера отзывчивым и добрым человеком, который был всегда готов прийти на помощь.
Сегодня я потерял не только клиента в лице Саймона Фишера-Беккера, но и близкого друга, с которым был знаком 15 лет. Я никогда не забуду телефонный звонок к нему, когда ему предложили роль Дориума Молдовара в "Докторе Кто",
– поделился агент.
Также смерть актера подтвердил его муж, актер Тони Дагдейл.
"У меня очень печальная новость. В 2:50 этого дня Саймон умер. Я некоторое время буду оставлять этот профиль открытым. На данный момент я не уверен, буду ли что-то публиковать снова. Спасибо", – написал Дайдейл.
Заметим, 7 марта стало известно о смерти американской актрисы Памелы Бах. Звезда "Спасателей Малибу" совершила самоубийство.
Что известно о Саймоне Фишере-Беккере
Саймон Фишер-Беккер родился в Великобритании. Его специализацией были комедийные роли.
В 2001 году актер воплотил роль призрака Толстого монаха в фильме "Гарри Поттер и философский камень".
Саймон Фишер-Беккер в "Гарри Поттере / Кадр из фильма
Также Саймон появился в сериале "Доктор Кто" рядом с Мэттом Смитом. Актер сыграл торговца на черном рынке Дориума Малдовара.
Саймон Фишер-Беккер в "Докторе Кто" / Кадр из сериала
Актер участвовал в телевизионных проектах, играл в комедийных сериалах, а еще имел роль в триллере Disaster Dates-2 ("Катастрофические свидания-2"), который вышел на экраны в 2023.
Также Саймон Фишер-Беккер был писателем, рассказчиком и оратором.