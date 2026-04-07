Після резонансного інтерв'ю: спливли скандальні історії співпраці брендів з Лізою Василенко
- Ліза Василенко звинувачена в зриві рекламних інтеграцій та невиконанні зобов'язань перед брендами.
- Кілька осіб поділилися негативним досвідом співпраці з нею, включаючи український бренд Di Helen та маркетологиню Юлію Виноградову.
Днями соцмережі заполонили уривки та обговорення нового інтерв'ю української моделі й акторки, зірки серіалу "Школа" Лізи Василенко. Після цього частина користувачів висловила їй співчуття та підтримку через складне життя.
Водночас в мережі почали спливати й менш позитивні відгуки. У публічному просторі з'явилися суперечливі історії про роботу Василенко з брендами. Зокрема, йдеться про випадки зриву рекламних інтеграцій, передає 24 Канал.
Ліза Василенко робить кроки на повернення в український інфопростір, тож не можемо забувати ці ситуації та її позицію щодо України.
Ми поспілкувалися з Юлією Виноградовою, яку "кинула" Ліза Василенко, про що іфлюенсер-маркетолог напередодні розповіла в Threads. У коментарі нашій редакції жінка поділилася подробицями співпраці з блогеркою.
Як Василенко "кидала" українські бренди на гроші?
Юлія Виноградова працює в галузі інфлюенс-маркетингу вже вісім років і співпрацювала з тисячами блогерів. Та, за її словами, Ліза Василенко – єдиний блогер за всю її кар'єру, який узяв оплату, не виконав зобов'язань і заблокував її.
Співпраця розпочалася в лютому 2018 року: Виноградова вела переговори щодо рекламної інтеграції для бренду дизайнерських подарунків. Спілкування спочатку складалося добре – Василенко мала власні пропозиції щодо формату реклами.
Однак далі почалися проблеми. Посилку з продуктом відправляли тричі – і тричі вона повернулася відправнику: Василенко не забрала її з пошти. Щоразу знаходилося пояснення: свята, технічні збої. Зрештою бренд організував доставку кур'єром, узгодивши час. Кур'єр чекав під домом – Василенко так і не вийшла і не відповідала на дзвінки.
Коли я написала: поверни кошти, які я оплатила за рекламу, – вона вийшла на зв'язок й сказала, що в неї є наш продукт і вона зробить сторіс. Я погодилась. Після цього вона просто зникла,
– поділилася Виноградова.
Для маркетологині збитки становили три тисячі гривень – на той момент суттєва сума при місячному заробітку 15-17 тисяч. Щоб не підводити клієнта, Юлія покрила витрати з власної кишені й нікому не розповіла про ці проблеми.
Зауважимо, що її листування з Василенко тривало з лютого до травня – без результату. Однак через якийсь час дівчина все ж повернула кошти маркетологині.
Листування Юлії Виноградової з Лізою Василенко / Фото з особистого архіву маркетологині
Водночас після публікації Виноградової в Threads в коментарях почали з'являтися схожі свідчення від інших людей.
Український бренд жіночої білизни та купальників Di Helen підтвердив аналогічну ситуацію: оплата за рекламу пройшла, але блогерка зникла. Гроші повернули лише через кілька місяців – і то через втручання співачки Анни Трінчер, з якою бренд пізніше співпрацював.
Серед тих, хто також поділився негативним досвідом, – інфлюенсерка Аліна Френдій, магазин кросівок Snapthatback, фотографка Аріна Калашнікова, блогерка Ліза, відома як переможниця шоу "Кохання по-новому", та інші.
Користувачі розповіли про негативний досвід співпраці з Лізою Василенко / Скриншоти з Threads
Тож можна зробити висновок, що подібні історії – не виняток, а тенденція, яка простежується у співпраці з Лізою Василенко. В інтерв'ю Василю Тимошенку Василенко сама розповіла, як не з'явилася на зйомці кліпу колеги Ані Трінчер без попередження.
Що відомо про позицію Лізи Василенко?
- Ліза Василенко здобула популярність в Україні завдяки ролі Лоли в серіалі "Школа". Згодом вона переїхала до Росії, де розвивала кар'єру блогерки.
- Ще до повномасштабного вторгнення акторка потрапляла в публічні скандали через свої висловлювання про життя в Росії. "Вже краще здохнути тут, ніж в Україні", – казала вона в інтерв'ю московському проєкту "Пушка".
- Після 24 лютого 2022 року її риторика змінилася. Василенко виїхала з Росії, почала публічно говорити про війну та в одному з інтерв'ю визнала, що шкодує про свої попередні заяви.
- Водночас у публічному просторі й надалі виникали дискусії щодо її позиції та поведінки – зокрема через використання російської мови, публікації російськомовного контенту та стосунки з відомим репером Моргенштерном.
- Наразі Василенко мешкає в Лондоні. Вона заявила, що більше не підтримує контактів із російськими колегами й визнала, що свого часу зробила помилку, переїхавши до Росії.