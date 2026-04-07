Після резонансного інтерв'ю: спливли скандальні історії співпраці брендів з Лізою Василенко

Днями соцмережі заполонили уривки та обговорення нового інтерв'ю української моделі й акторки, зірки серіалу "Школа" Лізи Василенко. Після цього частина користувачів висловила їй співчуття та підтримку через складне життя.

Водночас в мережі почали спливати й менш позитивні відгуки. У публічному просторі з'явилися суперечливі історії про роботу Василенко з брендами. Зокрема, йдеться про випадки зриву рекламних інтеграцій, передає 24 Канал.

Ліза Василенко робить кроки на повернення в український інфопростір, тож не можемо забувати ці ситуації та її позицію щодо України.

Ми поспілкувалися з Юлією Виноградовою, яку "кинула" Ліза Василенко, про що іфлюенсер-маркетолог напередодні розповіла в Threads. У коментарі нашій редакції жінка поділилася подробицями співпраці з блогеркою.

Як Василенко "кидала" українські бренди на гроші?

Юлія Виноградова працює в галузі інфлюенс-маркетингу вже вісім років і співпрацювала з тисячами блогерів. Та, за її словами, Ліза Василенко – єдиний блогер за всю її кар'єру, який узяв оплату, не виконав зобов'язань і заблокував її.

Співпраця розпочалася в лютому 2018 року: Виноградова вела переговори щодо рекламної інтеграції для бренду дизайнерських подарунків. Спілкування спочатку складалося добре – Василенко мала власні пропозиції щодо формату реклами.

Однак далі почалися проблеми. Посилку з продуктом відправляли тричі – і тричі вона повернулася відправнику: Василенко не забрала її з пошти. Щоразу знаходилося пояснення: свята, технічні збої. Зрештою бренд організував доставку кур'єром, узгодивши час. Кур'єр чекав під домом – Василенко так і не вийшла і не відповідала на дзвінки.

Коли я написала: поверни кошти, які я оплатила за рекламу, – вона вийшла на зв'язок й сказала, що в неї є наш продукт і вона зробить сторіс. Я погодилась. Після цього вона просто зникла,

– поділилася Виноградова.

Для маркетологині збитки становили три тисячі гривень – на той момент суттєва сума при місячному заробітку 15-17 тисяч. Щоб не підводити клієнта, Юлія покрила витрати з власної кишені й нікому не розповіла про ці проблеми.

Зауважимо, що її листування з Василенко тривало з лютого до травня – без результату. Однак через якийсь час дівчина все ж повернула кошти маркетологині.

Листування Юлії Виноградової з Лізою Василенко / Фото з особистого архіву маркетологині

Водночас після публікації Виноградової в Threads в коментарях почали з'являтися схожі свідчення від інших людей.

Український бренд жіночої білизни та купальників Di Helen підтвердив аналогічну ситуацію: оплата за рекламу пройшла, але блогерка зникла. Гроші повернули лише через кілька місяців – і то через втручання співачки Анни Трінчер, з якою бренд пізніше співпрацював.

Серед тих, хто також поділився негативним досвідом, – інфлюенсерка Аліна Френдій, магазин кросівок Snapthatback, фотографка Аріна Калашнікова, блогерка Ліза, відома як переможниця шоу "Кохання по-новому", та інші.

Користувачі розповіли про негативний досвід співпраці з Лізою Василенко / Скриншоти з Threads

Тож можна зробити висновок, що подібні історії – не виняток, а тенденція, яка простежується у співпраці з Лізою Василенко. В інтерв'ю Василю Тимошенку Василенко сама розповіла, як не з'явилася на зйомці кліпу колеги Ані Трінчер без попередження.

Що відомо про позицію Лізи Василенко?