Наречена Безоса постала у вишуканій сукні Schiaparelli на гала-вечірці з нагоди весілля

Журналістка Лорен Санчес продемонструвала вишуканий образ у перший день святкування весілля у Венеції. Вона постала у сукні від Schiaparelli.

Лорен Санчес потрапила в об'єктиви фотографів, коли виходила з готелю Aman та сідала в човен до нареченого Джеффа Безоса. Про це пише Show 24 з посиланням на Harper's Bazaar.

Важливо Ще до розкішного весілля у Венеції: Джефф Безос таємно побрався з Лорен Санчес

Наречена продемонструвала вишуканий вихід напередодні вечері з гостями. Для гала-вечірки вона обрала сукню з відкритими плечима з кутюрної колекції Schiaparelli під назвою "Ікар".

Верх вбрання, як і обтисла спідниця довжини міді, вишита квітковими візерунками у переливчастих блакитних, зелених і золотих відтінках на тлі тканини кольору шампанського.

Проте найбільшу увагу привертає тонка талія Лорен Санчес. Середня частина сукні – корсет, виготовлений з цупкої золотистої тканини.



Лорен Санчес / Фото Getty Images

Оскільки вбрання нареченої було достатньо яскравим, вона не перевантажувала його аксесуарами. Санчес зібрала волосся у високий хвіст та прикрасила вуха діамантовими сережками.

Що відомо про "весілля року"

Засновник Amazon Джефф Безос та Лорен Санчес зіграють весілля у Венеції. Святкування триватиме три дні. Весільна церемонія відбудеться сьогодні, 27 червня.

На свято запрошено 200 гостей, серед яких знаменитості: Опра Вінфрі, Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Орландо Блум, Леонардо Ді Капріо.