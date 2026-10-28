Лєра Мандзюк оголосила про розрив із коханим після 4 років разом і пояснила, що сталося

Відома українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк завершила свої чотирирічні романтичні стосунки.

Про те, як цей досвід її змінив, гумористка розповіла в інтерв'ю виданню INSIDER. Вона зазначила, що фінал будь-якого роману змушує краще зрозуміти свої справжні потреби та очікування від партнера.

За словами артистки, іноді люди проходять певний відрізок шляху разом, а потім їхні дороги неминуче розходяться. Вона сприймає це не як трагедію, а як можливість для внутрішньої трансформації.

Будь-які романтичні стосунки, а надто їхній фінал, – це завжди потужне самопізнання. Я багато чого переосмислила, але не хотіла б робити з особистого життя якісь узагальнення для всіх. Зрештою, кожен проживає втрату та трансформацію по-своєму,

– поділилася Лєра.

Лєра Мандзюк / Фото з інстаграм-сторінки mandziuk_valeria

Комікеса також наголосила, що не збирається виносити всі деталі розставання на публіку. Вона чітко розмежовує сценічний образ і реальне життя, оберігаючи свій внутрішній світ від зайвих очей.

Я не можу й не хочу розповідати геть усе, що відбувається зі мною, позаяк особисте має залишатися особистим,

– підкреслила зірка.

До слова, раніше про зміни в особистому житті розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко. Вона вперше показала свого нового обранця-іноземця.