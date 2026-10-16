Обранцем зірки спорту став впливовий іспанський бізнесмен Фермін Егідо, з яким вона влаштувала романтичну фотосесію в Києві. Після загадкових натяків у вересні знаменитість вирішила більше не тримати інтригу і поділилася спільними кадрами на своїй сторінці в інстаграмі.

На світлинах щаслива пара щиро усміхається, ніжно обіймається та тримається за руки під час прогулянки столичними вулицями.

Тренерка зізналася, що ці стосунки стали для неї справжнім подарунком долі. Вона відчуває абсолютну гармонію поруч із новим партнером.

Думала, що більше ніколи не покохаю, але коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Егідо,

– написала під публікацією Аніта Луценко.

До цього роману зірка тривалий час перебувала у стосунках з Олександром Лозовцовим. Їхня історія почалася ще 2013 року, а згодом у пари народилася донька Мія. Проте наприкінці 2025 року Аніта повідомила про розрив. Тренерка розповідала, що саме вона вирішила завершити стосунки, оскільки з часом її почуття до партнера згасли. Водночас Аніті та Олександру вдалося зберегти хороші взаємини. Вони й надалі разом виховують доньку.

Додамо, що у вересні ми вже дізналися деталі про нового обранця тренерки. Фермін Егідо є засновником міжнародного спортивного проєкту OCEANMAN і від початку повномасштабної війни активно підтримує Україну, повністю припинивши будь-яку діяльність у Росії.