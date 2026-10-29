Домагання у 6 років, насильство вдома і втеча від чужих очікувань: через що пройшла Лєра Мандзюк

Сьогодні Лєру Мандзюк знають як одну з найяскравіших українських стендап-комікес, чиї жарти збирають повні зали. Та за впевненістю на сцені стоїть історія дівчинки із Закарпаття, яка пережила непросте дитинство, роками мовчала про травматичний досвід і наважилася будувати життя не так, як від неї вимагали.

24 Канал розповідає, через що довелося пройти Лєрі Мандзюк до всеукраїнської популярності, чому вона боялася говорити про пережите та як замість нав'язаного родиною сценарію обрала власний шлях.

Батько пішов, а дитинство не було безтурботним

Лєра Мандзюк народилася 12 лютого 1997 року в угорському місті Ньїредьгаза, де тоді працювала її мама. Згодом родина повернулася на Закарпаття, у село Лази. Валерія була наймолодшою, восьмою дитиною в сім'ї.

Коли дівчинці виповнилося три роки, батько залишив родину. За словами комікеси, він поїхав заробляти гроші, однак назад не повернувся. Згодом сім'я зіткнулася з новим випробуванням: коли Лєрі було дев'ять, її мама перенесла інсульт..

Бракувало родині й грошей. В одному з інтерв'ю Мандзюк пригадувала, як прийшла до школи й побачила, що інші діти мають зошити, а в неї їх немає. Тоді вона вперше особливо гостро відчула, наскільки її життя відрізняється від життя однолітків.

Я подивилася, у всіх є, а в нас ні. І я думала, що з нами щось не так… Я бачила в телевізорі, що може ж бути не так,

– розповідала комікеса.

Однак фінансові труднощі були не єдиною проблемою. За словами Лєри, у родині траплялося фізичне насильство, а старший брат бив її. Вона розповідала, що іноді навіть не могла розраховувати на захист мами, адже та сама могла доручати синові покарати молодшу сестру.

Це боляче, вони на то й б'ють. Було таке, що мене брат б'є ременем і я скаржуся мамі, то могло виявитися, що це мама його попросила за щось мене покарати, щоб вона мене не била,

– згадувала Мандзюк.

Попри складну сімейну історію, з мамою комікеса згодом налагодила стосунки. А ось зустріч із батьком, якого вона розшукала у 18–19 років, принесла розчарування.

Лєра Мандзюк зараз / Фото з Інстаграму mandziuk_valeria

Страх, про який мовчала роками

В одному з інтерв'ю Маші Єфросиніній Лєра Мандзюк поділилася історією, про яку тривалий час не могла говорити відкрито. Коли їй було шість років, далекий родич домагався її. Тоді дівчинка не розуміла, що відбувається, а згодом надовго закрилася в собі.

Того літа Лєра разом із мамою гостювала в родичів. Їй стало нудно сидіти за столом із дорослими, тож вона вибігла надвір погратися. Чоловік покликав дівчинку до саду нібито збирати груші та малину. Саме там сталася ситуація, яка залишила болючий слід у її житті. Вона змогла вирватися, але нікому не розповіла про те, що сталося. Ба більше, певний час узагалі не пам'ятала цього епізоду.

Уже в дорослому віці Лєра почала пов'язувати пережите зі своїм ставленням до власного тіла. Зокрема, вона пригадала, що до 19 років не носила суконь, хоча раніше не розуміла причини такої поведінки.

Лєра Мандзюк зараз / Фото з Інстаграму mandziuk_valeria

Найбільше її лякала не лише сама ситуація, а й те, як на зізнання могли відреагувати близькі. Мандзюк пояснила, що боялася покарання та думала, ніби в тому, що сталося, є і її провина.

Зараз я розумію, що у тому немає моєї провини. Мені було шість років, я була дитина. І єдина людина, яка винна, це цей чоловік,

– наголосила артистка.

Не заміж і не на заробітки – Лєра обрала інше життя

У середовищі, де зростала Мандзюк, для дівчат часто існував цілком визначений сценарій: рано вийти заміж, народити дітей або поїхати працювати за кордон. Лєра не хотіла повторювати цей шлях.

Вона вступила до Мукачівського державного університету на спеціальність "туризм", адже мріяла стати екскурсоводом. Згодом артистка розповідала, що серед усіх дітей у родині саме вона здобула вищу освіту.

Та шлях до сцени почався зовсім не з великої мрії про популярність. На першому курсі Лєру не взяли на конкурс "Міс університет". Дівчина образилася й вирішила висміяти ситуацію у своєму виступі. Так вона вперше спробувала себе в гуморі.

Реакція аудиторії виявилася настільки позитивною, що знайомі порадили їй виступити на "Відкритому мікрофоні" в Ужгороді. Там Мандзюк перемогла з першої спроби.

Наступним кроком стало телебачення. Щоб поїхати до Києва на шоу "Розсміши коміка", Лєра позичила гроші в брата. Перший виступ приніс їй 5 тисяч гривень, а згодом вона здобула ще одну перемогу, отримавши 50 тисяч гривень.

Так гумор, який спочатку допоміг їй висловити образу, поступово став професією. Мандзюк почала виступати на весіллях, виходити на великі сцени та розвивати кар'єру в українському стендапі. Пізніше вона долучилася до телевізійних проєктів і знімалася в серіалі "Зв'язок" та фільмі "Вартові Різдва".

До речі, в особистому житті Лєри теж відбулися зміни: після чотирьох років стосунків комікеса оголосила про розрив із коханим і пояснила, що стало причиною такого рішення.