Домогательства в 6 лет, насилие в семье и побег от чужих ожиданий: через что прошла Лера Мандзюк

24 Канал рассказывает, через что пришлось пройти Лере Мандзюк на пути к всеукраинской известности, почему она боялась говорить о пережитом и как вместо сценария, навязанного семьей, выбрала свой собственный путь.

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Отец ушел, а детство не было беззаботным

Лера Мандзюк родилась 12 февраля 1997 года в венгерском городе Ньиредьгаза, где тогда работала ее мама. Впоследствии семья вернулась в Закарпатье, в село Лазы. Валерия была самой младшей, восьмым ребенком в семье.

Когда девочке исполнилось три года, отец ушел из семьи. По словам комика, он уехал зарабатывать деньги, но обратно не вернулся. Впоследствии семья столкнулась с новым испытанием: когда Лере было девять, ее мама перенесла инсульт.

Семье не хватало и денег. В одном из интервью Мандзюк вспоминала, как пришла в школу и увидела, что у других детей есть тетради, а у нее их нет. Тогда она впервые особенно остро почувствовала, насколько ее жизнь отличается от жизни сверстников.

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Я посмотрела: у всех есть, а у нас нет. И я думала, что с нами что-то не так… Я видела по телевизору, что может же быть не так– рассказывала комик.

Однако финансовые трудности были не единственной проблемой. По словам Леры, в семье случалось физическое насилие, а старший брат бил ее. Она рассказывала, что иногда даже не могла рассчитывать на защиту мамы, ведь та самая могла поручать сыну наказать младшую сестру.

Это больно, они именно для этого и бьют. Бывало, что брат бил меня ремнем, и я жаловалась маме, но оказывалось, что это мама попросила его за что-то меня наказать, чтобы ей не пришлось самой меня бить– вспоминала Мандзюк.

Несмотря на сложную семейную историю, комик впоследствии наладила отношения с мамой. А вот встреча с отцом, которого она разыскала в 18–19 лет, принесла разочарование.

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Лера Мандзюк сейчас / Фото из инстаграма mandziuk_valeria

Страх, о котором она молчала годами

В одном из интервью Маше Ефросининой Лера Мандзюк поделилась историей, о которой долгое время не могла говорить открыто. Когда ей было шесть лет, дальний родственник домогался ее. Тогда девочка не понимала, что происходит, а впоследствии надолго замкнулась в себе.

Тем летом Лера вместе с мамой гостила у родственников. Ей стало скучно сидеть за столом со взрослыми, поэтому она выбежала на улицу поиграть. Мужчина позвал девочку в сад якобы собирать груши и малину. Именно там произошла ситуация, которая оставила болезненный след в ее жизни. Ей удалось вырваться, но она никому не рассказала о том, что произошло. Более того, некоторое время она вообще не помнила этот эпизод.

Уже во взрослом возрасте Лера начала связывать пережитое со своим отношением к собственному телу. В частности, она вспомнила, что до 19 лет не носила платьев, хотя раньше не понимала причину такого поведения.

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Лера Мандзюк сейчас / Фото из инстаграма mandziuk_valeria

Больше всего ее пугала не только сама ситуация, но и то, как на признание могли отреагировать близкие. Мандзюк объяснила, что боялась наказания и думала, будто в том, что произошло, есть и ее вина.

Сейчас я понимаю, что в этом нет моей вины. Мне было шесть лет, я была ребенком. И единственный человек, который виноват, – это этот мужчина– подчеркнула артистка.

Ни замуж, ни на заработки – Лера выбрала другую жизнь

В среде, где росла Мандзюк, для девушек часто существовал вполне определенный сценарий: рано выйти замуж, родить детей или уехать работать за границу. Лера не хотела повторять этот путь.

Она поступила в Мукачевский государственный университет на специальность "туризм", ведь мечтала стать экскурсоводом. Впоследствии артистка рассказывала, что из всех детей в семье именно она получила высшее образование.

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Но путь к сцене начался вовсе не с большой мечты о популярности. На первом курсе Леру не взяли на конкурс "Мисс университет". Девушка обиделась и решила высмеять ситуацию в своем выступлении. Так она впервые попробовала себя в юморе.

Реакция публики оказалась настолько положительной, что знакомые посоветовали ей выступить на "Открытом микрофоне" в Ужгороде. Там Мандзюк победила с первой попытки.

Следующим шагом стало телевидение. Чтобы поехать в Киев на шоу "Рассмеши комика", Лера одолжила деньги у брата. Первое выступление принесло ей 5 тысяч гривен, а впоследствии она одержала еще одну победу, получив 50 тысяч гривен.

Так юмор, который сначала помог ей выразить обиду, постепенно стал профессией. Мандзюк начала выступать на свадьбах, выходить на большие сцены и развивать карьеру в украинском стендапе. Позже она присоединилась к телевизионным проектам и снималась в сериале "Связь" и фильме "Стражи Рождества".

Кстати, в личной жизни Леры тоже произошли изменения: после четырех лет отношений комик объявила о разрыве с возлюбленным и объяснила, что стало причиной такого решения.