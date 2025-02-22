Мадонна розкритикувала Трампа, який назвав себе "королем": "Якщо це жарт, то мені не смішно"

Американська поп-зірка Мадонна відреагувала на публікацію Дональда Трампа, де він зобразив себе в короні та підписав фото "Хай живе король". Це викликало в неї негативні емоції.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку артистки в соцмережі Х (колишній твітер).

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Так, співачка нагадала про демократичні цінності США та розкритикувала президента.

Я гадала, що цю країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно,

– написала Мадонна.

Що відомо про політичну позицію Мадонни