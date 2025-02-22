Повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку артистки в соцмережі Х (колишній твітер).
Не пропустіть Ніколи не забуду, – Наталія Могилевська розповіла про найстрашнішу ніч у своєму житті
Так, співачка нагадала про демократичні цінності США та розкритикувала президента.
Я гадала, що цю країну побудували європейці, які рятувались від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно,
– написала Мадонна.
Що відомо про політичну позицію Мадонни
- Співачка відкрито підтримує Демократичну партію США. Під час виборів вона разом із 28-річною донькою Лурдес Леон віддала свій голос за Камалу Гарріс, сподіваючись, що та "врятує країну".
- Після цього вона висловила обурення щодо перемоги Трампа на виборах: "Намагаюся зрозуміти, чому засудженого злочинця, ґвалтівника обрали керувати нашою країною. Тому що він корисний для економіки?"
- Свою позицію Мадонна підкріпила й демонстративним жестом, опублікувавши в інстаграм-сторіс фото торта з написом "Fuck Trump".