"Це виважене рішення": Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про завершення 18-річної співпраці

Співак Макс Барських та режисер Алан Бадоєв офіційно оголосили про завершення своєї 18-річної творчої співпраці.

Про розпад легендарного тандему зірки повідомили під час восьмого прайму шоу "Фабрика зірок", а крапкою стане їхній спільний київський концерт 8 грудня, передає 24 Канал.

Історія зіркового дуету символічно завершується там, де й почалася 18 років тому. За цей час митці створили десятки культових відеоробіт і масштабних концертних програм, які сформували сучасну українську попмузику.

Кліпмейкер відверто зізнався, що прагне навчити молоде покоління прощатися щиро та без образ.

Сьогодні я хочу навчити наших конкурсантів ще одного важливого вміння – щиро, з любов'ю говорити "дякую" і "до побачення". Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю,

– розчулив промовою Алан Бадоєв.

Сам виконавець тепло подякував наставнику за колосальний досвід та оголосив про тривалу паузу в кар'єрі.

Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом – це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти. Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік,

– поділився Макс Барських.

Макс Барських та Алан Бадоєв / Фото пресслужби "Фабрики зірок"

Фінальним акордом 18-річного партнерства стане велике сольне шоу артиста під назвою "Сьогодні має сенс". Концерт відбудеться 8 грудня у київському Палаці "Україна" та стане останньою спільною постановкою тандему.

До слова, "Макс Барських" – це лише сценічний псевдонім артиста, насправді його звати Микола Бортник. Раніше ми розповідали, як насправді звуть Макса Барських та інших відомих українських зірок.