Тіна Кароль, Злата Огнєвіч і Слава Камінська: як насправді звуть українських зірок

24 Канал розповідає, як насправді звуть українських знаменитостей, чому вони обирали інші імена та які історії стоять за їхніми псевдонімами.

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Тіна Кароль – Тетяна Ліберман

Тіна Кароль / Фото з Інстаграму tina_karol

Сьогодні важко уявити українську сцену без Тіни Кароль. Однак на початку кар'єри майбутня зірка мала зовсім інше ім'я – Тетяна Ліберман.

Сценічний псевдонім з'явився у 2005 році, коли співачка готувалася до участі в міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі. Саме тоді вона почала виступати як Тіна Кароль. Нове ім'я настільки прижилося, що згодом артистка вирішила закріпити його навіть у паспорті.

Злата Огнєвіч – Інна Бордюг

Злата Огнєвіч / Фото з Інстаграму zlata.ognevich

Історія Злати Огнєвіч дещо інша. Співачка не приховувала, що ім'я Інна їй ніколи особливо не подобалося. Ще з дитинства вона мріяла називатися інакше, тому згодом вирішила втілити це бажання.

При народженні артистка отримала ім'я Інна Бордюг, однак для сцени обрала Злату Огнєвіч. Зрештою, у 2015 році вона офіційно змінила паспортні дані.

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Виконавиця пояснювала, що це рішення мало й практичний бік. Через різні імена в документах і на афішах виникали труднощі з організаційними питаннями та бронюваннями. Тепер ім'я, під яким її знають мільйони слухачів, стало офіційним.

Слава Камінська – Ольга Кузнєцова

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" також має цікаву історію зміни імені. До популярності на сцені артистку звали Ольгою Кузнєцовою, однак публіка знала її як Славу.

Згодом співачка вирішила, що сценічне ім'я має стати її справжнім. У 2014 році вона вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського та взяла його прізвище. А у 2021 році повідомила, що офіційно змінила й ім'я в документах.

Навіть після розлучення артистка залишила прізвище Камінська. Тож нині її знають саме як Славу Камінську, хоча колись це ім'я було лише частиною сценічного образу.

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Макс Барських – Микола Бортник

Макс Барських / Фото з Інстаграму max_barskih

Один із найвідоміших українських попвиконавців також виступає під вигаданим ім'ям. Насправді Макса Барських звуть Миколою Бортником.

Сценічний образ артист представив під час участі у "Фабриці зірок" у 2008 році. Нове ім'я мало допомогти йому створити окрему творчу ідентичність. Згодом співак пояснював, що Макс Барських для нього – своєрідне альтер его, більш упевнена сценічна особистість.

DZIDZIO – Михайло Хома

DZIDZIO / Фото з Інстаграму dzidzio

Михайло Хома обрав для себе сценічне ім'я DZIDZIO не випадково. За ним ховається тепла родинна історія, пов'язана з дідусем артиста.

У рідному селі виконавця його дідуся називали Дзідзьо. Це слово також має діалектне значення – "дід". Саме родинне прізвисько згодом перетворилося на назву музичного проєкту.

Вєрка Сердючка – Андрій Данилко

Один із найвідоміших сценічних персонажів України має цілком конкретного творця. Вєрка Сердючка – це образ, який багато років втілює артист Андрій Данилко.

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Цікаво, що прізвище для свого персонажа він запозичив у колишньої однокласниці Анни Середюк. За однією з відомих історій, Данилко пообіцяв їй прославити це прізвище. Так воно й стало частиною одного з найвпізнаваніших образів української естради.

Вєрка Сердючка з'явилася ще на початку 1990-х і згодом перетворилася на справжній культурний феномен. У 2007 році персонаж представляв Україну на Євробаченні з піснею Dancing Lasha Tumbai та посів друге місце.

MELOVIN – Костянтин Бочаров

MELOVIN / Фото з Інстаграму melovin__official

За незвичним сценічним ім'ям MELOVIN стоїть Костянтин Бочаров. Артист почав використовувати його ще на початку музичного шляху.

Псевдонім має цікаве походження: він поєднує назву свята Геловін та прізвище британського дизайнера Александра Макквіна, творчістю якого захоплювався співак.

Саме так з'явилося ім'я, яке згодом стало впізнаваним після перемоги артиста у шостому сезоні "Х-Фактора" та участі в Євробаченні-2018. До речі, MELOVIN не надто любить, коли в публічному просторі його називають справжнім ім'ям, адже сценічний образ для нього є важливою частиною творчої ідентичності.

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Фагот – Олег Михайлюта

Ще один артист, якого публіка добре знає за псевдонімом, – учасник гурту ТНМК Фагот. Насправді його звуть Олег Михайлюта.

Разом із Фоззі він став одним із тих, хто формував українську хіп-хоп-сцену. Псевдонім Фагот настільки міцно закріпився за музикантом, що його використовують навіть у звичайному спілкуванні та на афішах.

Цікаво, що сценічні імена обрали й інші учасники гурту. Наприклад, Фоззі – це Олександр Сидоренко. Тож назви, які слухачі роками сприймали як справжні імена музикантів, насправді є частиною творчої історії колективу.

Чимало українських артистів починали свій шлях на телебаченні, де вперше заявляли про себе перед великою аудиторією. Деякі з них згодом поверталися на знайомі проєкти вже з новим досвідом і творчими здобутками.