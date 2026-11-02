Відкрилися вдруге перед телекамерами: українські артисти, які поверталися на талант-шоу

Участь у талант-шоу не завжди завершується перемогою чи навіть проходженням до наступного етапу. Проте деякі виконавці не ставлять крапку після першої спроби й повертаються перед телекамерами через роки. 24 Канал зібрав історії українських артистів, які вирішили випробувати долю вдруге.

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Василь Логай – через роки знову зустрівся з Наталією Могилевською

У другому випуску "Голосу країни-14" на сцену несподівано повернувся Василь Логай. Співак уже має досвід участі в телевізійних музичних проєктах: він виступав у першому сезоні "Голосу країни" та дістався півфіналу. Крім того, близько 20 років тому артист брав участь у шоу "Шанс", де його наставником був Кузьма Скрябін.

Цього разу Василь обрав для сліпих прослуховувань композицію Feel британського виконавця Роббі Вільямса. Свій виступ він присвятив пам'яті дружини, яка померла від онкологічного захворювання.

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До співака розвернулися Наталія Могилевська, Артем Пивоваров та MONATIK. Однак найбільш зворушливим моментом стала реакція Могилевської: вона впізнала давнього знайомого та не приховувала радості від зустрічі.

Вася! Моє сонечко! 20 років тому! Кузьма, "Шанс"... Моє сонечко! Як ти заспівав! Як я рада тебе бачити!– емоційно звернулася до нього артистка.

Зрештою Логай обрав команду Могилевської. Так, після багаторічної перерви він знову отримав можливість продовжити участь у вокальному проєкті.

Василь Логай "Feel" – Голос країни – дивитися відео онлайн:

Зіновій Карач – повернувся на "Голос країни" через вісім років

Ще один співак, якого глядачі могли бачити на сцені "Голосу країни" раніше, – Зіновій Карач. Уперше він прийшов на шоу у восьмому сезоні та потрапив до команди Сергія Бабкіна. Однак тоді його шлях завершився на етапі нокаутів.

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Через вісім років артист вирішив знову випробувати свої сили. Для сліпих прослуховувань він підготував композицію "Троянди на пероні", яку переосмислив разом зі своїм бендом. До виконавця розвернулися Тіна Кароль і MONATIK.

Під час спілкування з тренерами Карач згадав, що раніше вже зустрічався з Кароль на проєкті, але тоді співачка не обрала його. Цього разу ситуація змінилася: артист вирішив приєднатися саме до її команди.

Після виступу Зіновій та Тіна навіть заспівали разом. Для музиканта повернення стало нагодою не лише показати власні зміни, а й розповісти ширшій аудиторії про свою роботу з українською ретромузикою.

Зіновій Карач "Троянди на пероні" – Голос країни – дивитися відео онлайн:

Софія Тепла – повернулася на "Україна має талант", щоб виконати давній трюк

Не лише вокалісти наважуються на другу спробу. Софія Тепла з Подільська Одеської області повернулася на сцену "Україна має талант" через п'ять років після першої участі.

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Тоді дівчина не змогла виконати один із найскладніших елементів свого номера – постріл із лука ногами. Проте вона не відмовилася від задуму та продовжила тренуватися.

Під час нового виступу Софія продемонструвала значно складніший номер: стоячи на руках, вона ногами натягнула тятиву та вистрілила з лука вогняною стрілою. Цього разу трюк вдався, а сама учасниця потрапила до десятки фіналістів шоу.

П'ять років тому в мене не вийшов трюк із луком. Я повернулася ще раз, щоб довести, що в мене це виходить– пояснила Софія в інтерв'ю Суспільному.

У фіналі дівчина планувала ще більше ускладнити номер – виконати постріл із заплющеними очима. Так невдала спроба з дитинства стала для неї мотивацією повернутися на телевізійну сцену.

Софія Тепла – Україна має талант – дивитися відео онлайн:

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Анна Клименко – після невдачі в дитячому шоу підкорила всіх тренерів

Ще одна історія другого шансу пов'язана з 17-річною Анною Клименко – донькою переможця сьомого сезону "Голосу країни" Олександра Клименка.

Раніше дівчина вже брала участь у "Голосі. Діти", проте тоді жоден із тренерів не розвернув до неї крісло. Попри невдалий досвід, Анна продовжила займатися вокалом і згодом вирішила спробувати свої сили в дорослому форматі шоу.

Цього разу вона виконала пісню One Day та отримала зовсім іншу реакцію наставників. До учасниці розвернулися всі четверо тренерів – Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK та Артем Пивоваров.

Особливим моментом стала зустріч із Тіною Кароль. Саме в її команді колись переміг батько Анни, однак дівчина вирішила не повторювати його шлях. Вона обрала команду MONATIK.

Таким чином, друга спроба Анни на вокальному шоу виявилася значно успішнішою: цього разу вона не просто пройшла сліпі прослуховування, а й отримала можливість самостійно обрати наставника.

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Щось мені підказує, що треба трохи міняти історію. Тому я йду до Монатіка– сказала Анна. сказала Анна.

Анна Клименко "Оne day" – Голос країни – дивитися відео онлайн:

До слова, перемога в талант-шоу не завжди гарантує артистам тривалу кар’єру на великій сцені. Раніше ми розповідали, як склалися долі переможців попередніх сезонів "Голосу країни" та чим вони займаються зараз.