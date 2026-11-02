Після невдачі на дитячому "Голосі": донька переможця "Голосу країни" розвернула всіх тренерів

Юна вокалістка виконала хіт One Day та розвернула до себе крісла одразу всіх чотирьох зіркових тренерів, передає 24 Канал. А відео виступу Ганни вже з'явилося на ютуб-каналі "Голосу країни".

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Дівчина вже має свою історію стосунків із вокальним проєктом. Колись вона пробувала свої сили на дитячій версії шоу, але тоді жоден із наставників не натиснув червону кнопку. Ця невдача лише загартувала Ганну та стала стимулом для вдосконалення вокалу.

Через роки вона повернулася на велику сцену і своїм співом не залишила байдужим нікого з зіркового журі. Артем Пивоваров першим повернувся до учасниці. Слідом за ним це зробили Тіна Кароль, Наталія Могилевська та Дмитро Монатік. Між тренерами одразу почалася запекла боротьба за талановиту учасницю. Уважно вислухавши всі реакції суддів, Ганна вирішила творити власну історію та пішла в команду Дмитра.

Останнім часом я слухала пісні MONATIK, і вони викликали в мене мурахи шкірою– пояснила свій вибір юна зірка.

Ганна Клименко виступила на "Голосі країни-14": дивіться відео онлайн

Раніше на сцені "Голосу країни" виступила кохана Тараса Цимбалюка.