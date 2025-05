"Віддав своє життя, щоб інші жили": друзі та колеги Неліпи поділились спогадами про нього

12 травня на війні загинув український актор та телеведучий Максим Неліпа, який під час повномасштабного вторгнення став на захист України. Йому було 48 років.

Друзі та колеги Максима Неліпи поділились спогадами про нього для редакції OBOZ.UA, передає Show 24. Зокрема, телеведуча Тала Калатай, танцюристка Олена Шоптенко, телеведуча Марічка Падалко та інші.

Тала Калатай

Телеведуча та акторка Тала Калатай розповіла, що у Максима Неліпи було неймовірне почуття гумору та добре серце. Свого часу вони добре товаришували, а особливо з дружиною захисника Тамарою.

Він був дуже товариським, але любив і усамітнення: поїхати на рибалку, подумати в тиші. Був таким небайдужим: за свої кошти чистив озера, шукав техніку – йому постійно хотілося бути корисним суспільству,

– додала вона.

Телеведуча не здивувалась, коли дізналась, що Неліпа пішов на війну, адже він "мав підвищене почуття справедливості й завжди в кожній справі йшов до кінця".

Я пам'ятаю, як дуже стомився від виснажливої роботи в "Лото-Забава", де був обличчям проєкту і незмінним ведучим. Скаржився: "Не можу більше! Хочу, щоб у мене були хоч би якісь вихідні". Якийсь час його підміняв Костя Онищенко, з яким ми в парі вели "Сніданок з 1+1", а потім – я,

– пригадала Тала Калатай.

Максим Неліпа / Фото з інстаграму телеведучого

За словами Калатай, Неліпа ретельно готував її до ефірів та ділився своїми секретами роботи. Вона зізналась, що всю ніч сподівалась, що новина про загибель колеги не підтвердиться. Тала розповіла, що Максим був небайдужим до всього, що його оточувало, а також – дуже талановитим – і не лише в професії телеведучого.

"У тих "Танцях з зірками" репетирував до знемоги. Він і так не кремезної статури, а після – здавалося, взагалі нічого від нього не залишилося. Під час одного з виступів знепритомнів у прямому етері. Швидко прийшов до тями: "Show Must Go On!" Він був неймовірним максималістом – все повинно було бути зробленим на найвищому рівні", – розповіла телеведуча.

Олена Шоптенко

Танцюристка Олена Шоптенко була партнеркою Максима Неліпи у другому сезоні талант-шоу "Танці з зірками". Вона пригадала момент, коли телеведучий знепритомнів під час виступу. За її словами, вони танцювали самбу, а репетиції тривали всю ніч. Каже, що це дуже важкий танець, який усім дається нелегко.

"Ніхто не міг його швидко засвоїти, Максу він теж не піддавався, тому так довго репетирували. І, думаю, він добряче втомився, однак ніяк не виказував це. І коли ми вийшли на паркет, почали танцювати, відчув слабкість, втратив рівновагу, але дуже швидко прийшов до тями. Проте номер ми тоді так і не дотанцювали", – пригадала Шоптенко.

Олена зізналась, що після участі у "Танцях з зірками" вони з Максимом не часто спілкувалися. Однак зазначила, що під час їхньої спільної роботи він був дуже позитивним і компанійським.

Це – людина-душа. Він дуже вкладався в тренування, зізнавався, що для нього важливо, щоб це виглядало на найвищому рівні. Йому не все давалося легко – і це нормально. Але мене вражало, на якому позитиві він весь час перебував, як легко реагував на зауваження журі. От навіть не згадаю, щоб серйозно засмучувався, все сприймав з гумором,

– поділилась танцюристка.

Максим Неліпа й Олена Шоптенко / Фото "ТелеПростір"

Про загибель Максима Неліпи Олена Шоптенко дізналася від телеведучої Марічки Падалко.

Марічка Падалко

Марічка Падалко та Максим Неліпа свого часу мешкали в одному районі. Вона пригадала, як телеведучий порекомендував прекрасний садочок для її дітей, в який ходив його син. Вони потрапили до хороших вихователів.

Він дуже гарний тато. З одного боку, традиційний, турботливий, а з іншого, дуже легкий, створював навколо дітей невагому атмосферу,

– поділилась Марічка Падалко.

Телеведуча зізналась, що десь пів року тому почала писати Неліпі повідомлення з проханням, аби той дав інтерв'ю. Однак чоловік відповідав, що командування проти. Падалко шкодує, що тоді не проявила більше наполегливості, адже Максим загинув, тому тепер ми не дізнаємось його історії як військового.

Андрій Джеджула

Ведучий Андрій Джеджула пригадав, що дуже здивувався, як сильно змінився Максим Неліпа, коли побачив його фотографії з фронту у соціальних мережах.

Війна нікого не робить привабливим, але він добряче набрав у роках. Можна тільки здогадуватися, що він там пережив,

– сказав Джеджула.

Максим Неліпа / Фото з фейсбуку телеведучого

Джеджула та Неліпа знали один одного з часів КВК. Максим був капітаном команди "Ковбої Політеху", а Андрій – капітаном команди від КІМО. Каже, що вони всі дружили, попри те, що були суперниками.

У КВК завжди йшли люди дуже контактні, відкриті – саме таким він і був. Мав цікаву фішку: коли не знав, як відповісти на запитання під час гри, широко усміхався. І тримав усмішку дуже довго – просто від вуха до вуха. Ніхто так більше не міг – і це завжди працювало. А на останніх фото я бачу абсолютно сумні очі людини, яка дуже багато побачила і пережила за ці три роки,

– зауважив Андрій Джеджула.

Євген Сморигін

Актор та телеведучий Євген Сморигін працював разом з Максимом Неліпою у проєкті "Дизель шоу".

Він був прекрасним техніком. У нашому автобусі, яким їздили на гастролі, відразу зробив Wi-Fi – якісь проводи протягнув, сам все спаяв. Щось і далі удосконалював – бігав за деталями на радіоринок, вишукував. Постійно щось майстрував своїми руками,

– розповів Сморигін.

Євген зізнався, що останніми роками вони не спілкувалися. Максим пішов з "Дизель шоу" ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. Сморигін додав, що Неліпа був хорошим професіоналом, легкою та веселою людиною, вмів і любив спілкуватися.

"Ми з ним, до слова, знайомі дуже давно – ще з часів КВК. Я приїздив на ігри до Києва в складі команди "ЧП Мінськ". Ми гарно товаришували командами. Наталія Джунь, учасниця їхнього колективу, – хрещена мама моєї дитини, ми досі дружимо", – поділився актор.

Максим Неліпа в "Дизель шоу" / Фото з фейсбуку проєкту

Дмитро Дікусар

Танцюрист Дмитро Дікусар, який під час повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, дізнався про загибель Максима Неліпи сьогодні вранці від мами.

"Я пам'ятаю Максима позитивним, щирим і дуже відкритим. Тим, кого дійсно можна назвати справжньою людиною. Тому мене не здивувало, що він пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Хочу, щоб люди пам'ятали: він ризикував і віддав своє життя, щоб інші жили. Сил його рідним. Безкінечна повага і вічна пам'ять воїну, світлій душі й справжньому Чоловіку", – зазначив Дікусар.

