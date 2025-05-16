Бачились востаннє ще до 2022: Олег Іваниця розповів, яким був Максим Неліпа

Актор та військовий Олег Іваниця разом з Максимом Неліпою працював на телебаченні, вони були учасниками "Дизель Шоу". Новина про загибель шоумена шокувала Іваницю не менше, ніж решту шоубізу.

Олег Іваниця, який зараз також служить у ЗСУ, поділився спогадами про колишнього колегу. Про це пише Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

Зверніть увагу "Віддав своє життя, щоб інші жили": друзі та колеги Неліпи поділились спогадами про нього

Олег та Максим були учасниками проєкту "Дизель Шоу". Після початку повномасштабного вторгнення вони обоє стали на захист України. Але нагоди перетнутись не було.

Подружився з Максом одразу, бо з ним неможливо не подружитись. Веселий, товариський, завжди готовий допомогти. Талановитий актор, сценарист, інженер, винахідник. В одному підрозділі з ним не служив, але впевнений, що він і у війську показав себе з найкращого боку,

– пригадав Олег Іваниця.

Актор додав, що Максим Неліпа залишався оптимістом у найскладніших ситуаціях. Він не розповідав про свою службу, адже дотримувався інформаційної гігієни.

"Служив з перших днів повномасштабного вторгнення. Останній рік командував підрозділом безпілотників. Бачились останній раз ще до 2022 року. Бо відпустки ніяк не збігалися", – поділився Іваниця.

Раніше спогадами про Максима Неліпу поділилась Марічка Падалко. Вона запам'ятала його не як колегу, а як хорошого батька та сусіда. Телеведуча зізналась, що шкодує про те, що так і не взяла у нього інтерв'ю, і показала повідомлення від Максима.