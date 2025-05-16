Олег Иваница, который сейчас также служит в ВСУ, поделился воспоминаниями о бывшем коллеге. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

Обратите внимание "Отдал свою жизнь, чтобы другие жили": друзья и коллеги Нелипы поделились воспоминаниями о нем

Олег и Максим были участниками проекта "Дизель Шоу". После начала полномасштабного вторжения они оба стали на защиту Украины. Но возможности пересечься не было.

Подружился с Максом сразу, потому что с ним невозможно не подружиться. Веселый, общительный, всегда готов помочь. Талантливый актер, сценарист, инженер, изобретатель. В одном подразделении с ним не служил, но уверен, что он и в армии показал себя с лучшей стороны,

– вспомнил Олег Иваница.

Актер добавил, что Максим Нелипа оставался оптимистом в самых сложных ситуациях. Он не рассказывал о своей службе, ведь придерживался информационной гигиены.

"Служил с первых дней полномасштабного вторжения. Последний год командовал подразделением беспилотников. Виделись последний раз еще до 2022 года. Потому что отпуска никак не совпадали", – поделился Иваница.

Ранее воспоминаниями о Максиме Нелипе поделилась Маричка Падалко. Она запомнила его не как коллегу, а как хорошего отца и соседа. Телеведущая призналась, что жалеет о том, что так и не взяла у него интервью, и показала сообщение от Максима.