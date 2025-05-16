Маричка Падалко поделилась воспоминаниями о защитнике в комментарии OBOZ.UA, пишет Show 24. Она поделилась, что знала Максима Нелипу не как коллегу, а как отца и соседа.

К слову "Отдал свою жизнь, чтобы другие жили": друзья и коллеги Нелипы поделились воспоминаниями о нем

Ведущая вспомнила, что она и Максим Нелипа жили в одном районе и отстаивали от застройки Павловский сквер. А когда Маричка Падалко подыскивала детский сад для детей, Максим ей посоветовал хорошее заведение, куда ходил его сын.

"А младшая дочь Катя была в одной группе с Машей Макса и Томы. Он был очень хорошим папой. С одной стороны, традиционный, заботливый, с другой – очень легкий, создавал вокруг детей невесомую атмосферу", – рассказала Маричка Падалко.

Ведущая показала переписку с Максимом Нелипой. На скриншоте видно сообщение от военного. Он отказывался давать Маричке Падалко интервью из-за запрета командования.

И знаете, о чем я очень сейчас жалею? Где-то полгода назад, время от времени я начала писать ему сообщения с просьбой дать интервью. Я настойчиво его уговаривала, потому что публичного разговора с ним, как с военным, – такого не было нигде. Он все время отвечал, что командование против,

– рассказала ведущая.

Падалко призналась, что жалеет о том, что не проявила больше настойчивости. Ведь теперь нет возможности узнать его историю как военного, чем он жил последние годы.



Переписка Марички Падалко с Максимом Нелипой / Фото из инстаграма Марички Падалко

Максим Нелипа погиб на фронте

Украинский телеведущий, актер, звезда "Дизель шоу" и военнослужащий Максим Нелипа погиб на фронте. Обстоятельства еще выясняются.

С марта 2022 года Максим Нелипа сменил профессию шоумена на военного. Сначала был в теробороне, потом в ВСУ. Воин в звании старшего лейтенанта был командиром роты в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.