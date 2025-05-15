По словам жены телеведущего, Максим отдал жизнь за Украину 12 мая во время боевого задания. Сейчас проводится расследование относительно обстоятельств его гибели. В то же время брат Нелипы поделился деталями военной службы артиста. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Андрея Нелипы.

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Так, с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Максим присоединился в ряды территориальной обороны, а позже продолжил защищать страну в Вооруженных Силах Украины. В последнее время Максим, как сообщил его брат, "выступал" в Силах беспилотных систем, где устраивал с помощью БпЛА "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов. Он был в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Макс в звании старшего лейтенанта недавно был назначен командиром роты, собратья продолжают выполнение боевых задач,

– написал Андрей Нелипа, выражая благодарность своему брату.

Стоит отметить, что в начале 2025 года Максим находился на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии, где перенес три сложные операции. Тогда он был оптимистично настроен относительно своего выздоровления, отметив: "Течение болезни и ее суть непростые, но я на 100% уверен в успехе лечения".

Накануне наша редакция писала подробный материал о том, чем был известен Максим Нелипа.