Друзья и коллеги Максима Нелипы поделились воспоминаниями о нем для редакции OBOZ.UA, передает Show 24. В частности, телеведущая Тала Калатай, танцовщица Алена Шоптенко, телеведущая Маричка Падалко и другие.

Тала Калатай

Телеведущая и актриса Тала Калатай рассказала, что у Максима Нелипы было невероятное чувство юмора и доброе сердце. В свое время они хорошо дружили, а особенно с женой защитника Тамарой.

Он был очень общительным, но любил и уединение: поехать на рыбалку, подумать в тишине. Был таким неравнодушным: за свои средства чистил озера, искал технику – ему постоянно хотелось быть полезным обществу,

– добавила она.

Телеведущая не удивилась, когда узнала, что Нелипа пошел на войну, ведь он "имел повышенное чувство справедливости и всегда в каждом деле шел до конца".

Я помню, как очень устал от изнурительной работы в "Лото-Забава", где был лицом проекта и неизменным ведущим. Жаловался: "Не могу больше! Хочу, чтобы у меня были хоть какие-то выходные". Какое-то время его подменял Костя Онищенко, с которым мы в паре вели "Сніданок з 1+1", а потом – я,

– вспомнила Тала Калатай.

Максим Нелипа / Фото из инстаграма телеведущего

По словам Калатай, Нелипа тщательно готовил ее к эфирам и делился своими секретами работы. Она призналась, что всю ночь надеялась, что новость о гибели коллеги не подтвердится. Тала рассказала, что Максим был неравнодушным ко всему, что его окружало, а также – очень талантливым – и не только в профессии телеведущего.

"В тех "Танцах со звездами" репетировал до изнеможения. Он и так не коренастого телосложения, а после – казалось, вообще ничего от него не осталось. Во время одного из выступлений потерял сознание в прямом эфире. Быстро пришел в себя: "Show Must Go On!" Он был невероятным максималистом – все должно было быть сделано на самом высоком уровне", – рассказала телеведущая.

Алена Шоптенко

Танцовщица Алена Шоптенко была партнершей Максима Нелипы во втором сезоне талант-шоу "Танцы со звездами". Она вспомнила момент, когда телеведущий потерял сознание во время выступления. По ее словам, они танцевали самбу, а репетиции продолжались всю ночь. Говорит, что это очень тяжелый танец, который всем дается нелегко.

"Никто не мог его быстро усвоить, Максу он тоже не поддавался, поэтому так долго репетировали. И, думаю, он изрядно устал, однако никак не выказывал это. И когда мы вышли на паркет, начали танцевать, почувствовал слабость, потерял равновесие, но очень быстро пришел в себя. Однако номер мы тогда так и не дотанцевали", – вспомнила Шоптенко.

Елена призналась, что после участия в "Танцах со звездами" они с Максимом не часто общались. Однако отметила, что во время их совместной работы он был очень позитивным и компанейским.

Это – человек-душа. Он очень вкладывался в тренировки, признавался, что для него важно, чтобы это выглядело на самом высоком уровне. Ему не все давалось легко – и это нормально. Но меня поражало, на каком позитиве он все время находился, как легко реагировал на замечания жюри. Вот даже не вспомню, чтобы серьезно расстраивался, все воспринимал с юмором,

– поделилась танцовщица.

Максим Нелипа и Алена Шоптенко / Фото "ТелеПростір"

О гибели Максима Нелипы Алена Шоптенко узнала от телеведущей Марички Падалко.

Маричка Падалко

Маричка Падалко и Максим Нелипа в свое время жили в одном районе. Она вспомнила, как телеведущий порекомендовал прекрасный садик для ее детей, в который ходил его сын. Они попали к хорошим воспитателям.

Он очень хороший папа. С одной стороны, традиционный, заботливый, а с другой, очень легкий, создавал вокруг детей невесомую атмосферу,

– поделилась Маричка Падалко.

Телеведущая призналась, что где-то полгода назад начала писать Нелипе сообщения с просьбой, чтобы тот дал интервью. Однако мужчина отвечал, что командование против. Падалко жалеет, что тогда не проявила больше настойчивости, ведь Максим погиб, поэтому теперь мы не узнаем его истории как военного.

Андрей Джеджула

Ведущий Андрей Джеджула вспомнил, что очень удивился, как сильно изменился Максим Нелипа, когда увидел его фотографии с фронта в социальных сетях.

Война никого не делает привлекательным, но он сильно набрал в годах. Можно только догадываться, что он там пережил,

– сказал Джеджула.

Максим Нелипа / Фото из фейсбука телеведущего

Джеджула и Нелипа знали друг друга со времен КВН. Максим был капитаном команды "Ковбои Политеха", а Андрей – капитаном команды от КИМО. Говорит, что они все дружили, несмотря на то, что были соперниками.

В КВН всегда шли люди очень контактные, открытые – именно таким он и был. Имел интересную фишку: когда не знал, как ответить на вопрос во время игры, широко улыбался. И держал улыбку очень долго – просто от уха до уха. Никто так больше не мог – и это всегда работало. А на последних фото я вижу абсолютно грустные глаза человека, который очень много увидел и пережил за эти три года,

– заметил Андрей Джеджула.

Евгений Сморигин

Актер и телеведущий Евгений Сморигин работал вместе с Максимом Нелипой в проекте "Дизель шоу".

Он был прекрасным техником. В нашем автобусе, которым ездили на гастроли, сразу сделал Wi-Fi – какие-то провода протянул, сам все спаял. Что-то и дальше совершенствовал – бегал за деталями на радиорынок, выискивал. Постоянно что-то мастерил своими руками,

– рассказал Сморигин.

Евгений признался, что в последние годы они не общались. Максим ушел из "Дизель шоу" еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Сморигин добавил, что Нелипа был хорошим профессионалом, легким и веселым человеком, умел и любил общаться.

"Мы с ним, к слову, знакомы очень давно – еще со времен КВН. Я приезжал на игры в Киев в составе команды "ЧП Минск". Мы хорошо дружили командами. Наталья Джунь, участница их коллектива, – крестная мама моего ребенка, мы до сих пор дружим", – поделился актер.

Максим Нелипа в "Дизель шоу" / Фото из фейсбука проекта

Дмитрий Дикусар

Танцор Дмитрий Дикусар, который во время полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, узнал о гибели Максима Нелипы сегодня утром от мамы.

"Я помню Максима позитивным, искренним и очень открытым. Тем, кого действительно можно назвать настоящим человеком. Поэтому меня не удивило, что он ушел добровольцем в начале полномасштабной войны. Хочу, чтобы люди помнили: он рисковал и отдал свою жизнь, чтобы другие жили. Сил его родным. Бесконечное уважение и вечная память воину, светлой душе и настоящему Мужчине", – отметил Дикусар.

