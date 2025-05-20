Брат Максима Неліпи повідомив, коли й де відбудеться прощання з актором

Український ведучий та військовий Максим Неліпа загинув на фронті 12 травня. Стало відомо, коли та де попрощаються з актором і захисником.

Брат Максима Неліпи, Андрій, повідомив деталі церемонії поховання військового. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його сторінку у фейсбуці.

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Прощання з Максимом Неліпою відбудеться у п'ятницю, 23 травня у Києві. Колона рухатиметься від шпиталю до Майдану, де зроблять зупинку. Церемонія пройде у ДК КПІ (Центрі культури й мистецтв Київського політехнічного інституту). Початок – о 10:30.

Брат навіки у наших серцях,

– написав Андрій Неліпа.

Максима Неліпу поховають на Байковому кладовищі на прохання матері.



Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Максима Неліпи

Максим Неліпа загинув на війні

Український актор, ведучий, шоумен Максим Неліпа з початку повномасштабного російського вторгнення став на захист України. 12 травня він загинув на фронті.

Максим Неліпа був у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Зі званням старшого лейтенанта обіймав посаду командира роти. Його побратими продовжують виконувати бойові завдання.

Раніше брат Максима Неліпи розповів, що його син може не потрапити на прощання з батьком. На початку великої війни 17-річний хлопець з матір'ю виїхав до Ізраїлю та долучився до ізраїльських збройних сил. Невідомо, яке рішення ухвалить юнак. Адже поїхавши до України, він може не повернутися.