Ходити не може, – актор Назар Задніпровський відверто розповів про тяжку хворобу матері
- Мати Назара Задніпровського, Зоя Сивач, хворіє на розсіяний склероз понад три роки, її стан поліпшується, хоча вона досі не може ходити.
- Назар намагається бути поруч із матір'ю.
Мати українського актора Назара Задніпровського, актриса Зоя Сивач, понад три роки хворіє на розсіяний склероз. Назар розповів, як зараз почувається його мама.
Про це він сказав у коментарі журналістці ICTV. Повідомляє Show 24 з посиланням на програму "Ранок у великому місті".
Так, за словами Назара, стан його мами нині кращий, ніж на початку хвороби. Вона вже може самостійно підійматися з ліжка, хоча перші два місяці після загострення була прикута до нього.
Вона може сама себе обслужити. Але, на жаль, ходити не може,
– поділився актор.
Задніпровський зізнався, що намагається бути поруч із матір'ю і не хоче залишати її під опікою сторонніх. До того ж мама не дуже хоче цього.
Коли робота, гастролі – доведеться когось наймати, хоча вона страшенно проти якоїсь доглядальниці,
– зазначив актор.
Він також зізнався, що ця ситуація вплинула на його сім’ю і особливо важко доводиться його дружині.
"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн
Раніше Назар розповідав, що у його матері розсіяний склероз, а згодом вона захворіла на COVID-19, що значно погіршило її стан.
Для довідки! Розсіяний склероз – це хронічне аутоімунне захворювання центральної нервової системи, при якому імунна система помилково атакує оболонки нервових волокон (мієлін), що призводить до порушення передачі нервових імпульсів. Через це можуть виникати різні симптоми – проблеми з рухом, координацією, чутливістю, зором, а також втома, порушення рівноваги, когнітивні розлади.
Через хворобу мати актора іноді розуміє, що відбувається навколо, іноді – ні, а в деякі дні взагалі не впізнає сина. Вона не реагує на сирени й, за словами Назара, не усвідомлює, що відбуваються обстріли, проте загалом знає про війну в Україні.