Мати українського актора Назара Задніпровського, актриса Зоя Сивач, понад три роки хворіє на розсіяний склероз. Назар розповів, як зараз почувається його мама.

Про це він сказав у коментарі журналістці ICTV. Повідомляє Show 24 з посиланням на програму "Ранок у великому місті".

Так, за словами Назара, стан його мами нині кращий, ніж на початку хвороби. Вона вже може самостійно підійматися з ліжка, хоча перші два місяці після загострення була прикута до нього.

Вона може сама себе обслужити. Але, на жаль, ходити не може,

– поділився актор.

Задніпровський зізнався, що намагається бути поруч із матір'ю і не хоче залишати її під опікою сторонніх. До того ж мама не дуже хоче цього.

Коли робота, гастролі – доведеться когось наймати, хоча вона страшенно проти якоїсь доглядальниці,

– зазначив актор.

Він також зізнався, що ця ситуація вплинула на його сім’ю і особливо важко доводиться його дружині.

"Ранок у великому місті": дивіться відео онлайн

Раніше Назар розповідав, що у його матері розсіяний склероз, а згодом вона захворіла на COVID-19, що значно погіршило її стан.

Для довідки! Розсіяний склероз – це хронічне аутоімунне захворювання центральної нервової системи, при якому імунна система помилково атакує оболонки нервових волокон (мієлін), що призводить до порушення передачі нервових імпульсів. Через це можуть виникати різні симптоми – проблеми з рухом, координацією, чутливістю, зором, а також втома, порушення рівноваги, когнітивні розлади.

Через хворобу мати актора іноді розуміє, що відбувається навколо, іноді – ні, а в деякі дні взагалі не впізнає сина. Вона не реагує на сирени й, за словами Назара, не усвідомлює, що відбуваються обстріли, проте загалом знає про війну в Україні.