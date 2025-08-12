Мать украинского актера Назара Заднепровского, актриса Зоя Сивач, более трех лет болеет рассеянным склерозом. Назар рассказал, как сейчас чувствует себя его мама.

Об этом он сказал в комментарии журналистке ICTV. Сообщает Show 24 со ссылкой на программу "Утро в большом городе".

Так, по словам Назара, состояние его мамы сейчас лучше, чем в начале болезни. Она уже может самостоятельно подниматься с кровати, хотя первые два месяца после обострения была прикована к нему.

Она может сама себя обслужить. Но, к сожалению, ходить не может,

– поделился актер.

Заднепровский признался, что пытается быть рядом с матерью и не хочет оставлять ее на попечении посторонних. К тому жемама этого не очень хочет.

Когда работа, гастроли – придется кого-то нанимать, хотя она очень против какой-то сиделки,

– отметил актер.

Он также признался, что эта ситуация повлияла на его семью и особенно тяжело приходится его жене.

Ранее Назар рассказывал, что у его матери рассеянный склероз, а впоследствии она заболела COVID-19, что значительно ухудшило ее состояние.

Для справки! Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система ошибочно атакует оболочки нервных волокон (миелин), что приводит к нарушению передачи нервных импульсов. Из-за этого могут возникать различные симптомы – проблемы с движением, координацией, чувствительностью, зрением, а также усталость, нарушение равновесия, когнитивные расстройства.

Из-за болезни мать актера иногда понимает, что происходит вокруг, иногда – нет, а в некоторые дни вообще не узнает сына. Она не реагирует на сирены и, по словам Назара, не осознает, что происходят обстрелы, однако в целом знает о войне в Украине.