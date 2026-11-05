MamaRika показалася в лікарні після наркозу та звернулася до жінок: "Дбайте про своє здоров'я"

Українська співачка MamaRika вийшла на зв'язок прямо з лікарняної палати. Виявилося, що артистці під наркозом встановили внутрішньоматкову спіраль.

Зірка закликала жінок не боятися лікарів і вчасно піклуватися про себе. Відео з'явилося в її інстаграмі. Ролик зняв чоловік співачки Сергій Середа, поки вона відходила від анестезії.

MamaRika одразу заспокоїла прихильників і пояснила, що нічого страшного не сталося – це був плановий візит.

Дівчата, поставила спіраль. Коротше, займаюся своїм жіночим здоров'ям. Основний меседж – я відходжу від наркозу. Дбайте про своє здоров'я, дівчата. Ви – перш за все королеви. Займайтеся своїм здоров'ям,

– сказала артистка.

Співачка MamaRika показалась у лікарні після наркозу: дивіться відео онлайн

А ще кілька днів тому виконавиця поставила на місце критиків, які засуджували її за збільшення губ, показавши архівні фото до б'юті-процедур та наголосивши на безумовній любові до свого тіла.