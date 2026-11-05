MamaRika показалась в больнице после наркоза и обратилась к женщинам: "Берегите свое здоровье"

Звезда призвала женщин не бояться врачей и вовремя заботиться о себе. Видео появилось в ее инстаграме. Ролик снял супруг певицы Сергей Середа, пока она приходила в себя после анестезии.

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MamaRika сразу успокоила поклонников и объяснила, что ничего страшного не произошло – это был плановый визит.

Девочки, поставила спираль. Короче, забочусь о своем женском здоровье. Основной посыл – я прихожу в себя после наркоза. Заботьтесь о своем здоровье, девочки. Вы – прежде всего королевы. Заботьтесь о своем здоровье– сказала артистка.

Певица MamaRika показалась в больнице после наркоза: смотрите видео онлайн

А еще несколько дней назад исполнительница поставила на место критиков, которые осуждали ее за увеличение губ, показав архивные фото до бьюти-процедур и подчеркнув безусловную любовь к своему телу.