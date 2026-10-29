MamaRika показала, как она выглядела до увеличения губ, и резко ответила критикам

MamaRika / Фото с страницы в инстаграме mamarika_official
Украинская певица MamaRika отреагировала на критику своей внешности со стороны пользователей в соцсетях.
В инстаграме артистка призвала не навязывать другим свои стандарты красоты и напомнила, что каждая женщина сама решает, что делать со своим телом и лицом.
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Поводом для такого заявления стал комментарий одной из пользовательниц, которая вспомнила певицу со времен "Фабрики звезд". Она написала, что ей больше нравились натуральные губы артистки, а нынешние изменения во внешности назвала странными и некрасивыми.
В ответ MamaRika опубликовала фото за 2023 и 2026 годы и объяснила, что за это время изменилась не только ее внешность. По словам певицы, она прошла большой путь к себе, многое пережила и научилась отстаивать свои потребности.
И дело далеко не в ботоксе или гиалуроновой кислоте в губах. Дело в том, что сегодня я точно знаю, кто я и чего хочу от жизни
MamaRika также призвала женщин меньше осуждать друг друга и чаще делать комплименты.
Мое лицо – не место для ваших стандартов красоты. И ваше – тоже. Меньше осуждения, больше комплиментов, мои прекрасные!
Напомним, ранее 36-летняя актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что сделала пластику груди.
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