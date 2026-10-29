MamaRika показала, який вигляд мала до збільшення губ, і різко відповіла критикам

Українська співачка MamaRika відреагувала на критику своєї зовнішності від користувачів у соцмережах.

В інстаграмі артистка закликала не нав'язувати іншим власні стандарти краси та нагадала, що кожна жінка сама вирішує, що робити зі своїм тілом і обличчям.

Приводом для такої заяви став коментар однієї з користувачок, яка пригадала співачку з часів "Фабрики зірок". Вона написала, що їй більше подобалися натуральні губи артистки, а теперішні зміни в зовнішності назвала дивними й негарними.

У відповідь MamaRika опублікувала фото за 2023 та 2026 роки й пояснила, що за цей час змінилася не лише її зовнішність. За словами співачки, вона пройшла великий шлях до себе, багато пережила та навчилася обирати власні потреби.

І справа далеко не в ботоксі чи гіалуронці в губах. Річ у тому, що сьогодні я точно знаю, хто я і чого хочу від життя,

– наголосила артистка.

MamaRika також закликала жінок менше засуджувати одна одну та частіше робити компліменти.

Моє обличчя – не місце для ваших стандартів краси. І ваше – теж. Менше осуду, більше компліментів, мої прекрасні,

– підсумувала співачка.

MamaRika показала фото до збільшення губ і різко відповіла тим, кому вони не подобаються / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, раніше 36-річна акторка Дженніфер Лоуренс зізналася, що зробила пластику грудей.