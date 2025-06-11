"Найкрасивіший чоловік у світі": хто переміг у престижному конкурсі краси та який він має вигляд
- Юль Мессіан з Іспанії став переможцем міжнародного конкурсу краси Man of the World 2025.
- Друге місце зайняв мексиканець Ізраїль Сьєрра, третє – представник Таїланду.
- Юль Мессіан – спортсмен і модель, який здобув освіту фізіотерапевта.
- На своїй сторінці він ділиться фотографіями з тренувань, популяризуючи здоровий спосіб життя.
У Філіппінах пройшов міжнародний конкурс краси Man of the World 2025. Стало відомо, хто отримав почесний титул і корону переможця.
Тріумфатором та "Найкрасивішим чоловіком у світі" став Юль Мессіан з Іспанії. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку конкурсу краси.
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Торішній переможець Серхіо Азуага після оголошення результатів передав почесну корону представнику Іспанії. Юль Мессіан – спортсмен та модель.
Крок до величі. Мій перший прохід як найкрасивішого чоловіка світу – момент гордості та досягнення мети. Це більше, ніж титул – це місія. Слухаймо серця, живімо з честю і підіймаймо світ разом,
– прокоментував перемогу Юль Мессіан.
Юль Мессіан / Фото з інстаграму конкурсу
Друге місце на конкурсі посів мексиканець Ізраїль Сьєрра, третє місце – представник Таїланду. До топ-5 також увійшла Чехія та Панама.
Що відомо про "Найкрасивішого чоловіка у світі 2025"
Юль Мессіан родом з одного з містечок Іспанії. Він навчався на фізіотерапевта, однак зараз частіше працює моделлю й знімається у фотосесіях, відвідує конкурси краси, дефілює на подіумах світових брендів.
На своїй сторінці хлопець показує знімки й відео з тренувань, пропагуючи здоровий спосіб життя.