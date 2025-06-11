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Show24 Світові знаменитості "Найкрасивіший чоловік у світі": хто переміг у престижному конкурсі краси та який він має вигляд
11 червня, 13:28
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"Найкрасивіший чоловік у світі": хто переміг у престижному конкурсі краси та який він має вигляд

Марія Касій
Основні тези
  • Юль Мессіан з Іспанії став переможцем міжнародного конкурсу краси Man of the World 2025.
  • Друге місце зайняв мексиканець Ізраїль Сьєрра, третє – представник Таїланду.
  • Юль Мессіан – спортсмен і модель, який здобув освіту фізіотерапевта.
  • На своїй сторінці він ділиться фотографіями з тренувань, популяризуючи здоровий спосіб життя.

У Філіппінах пройшов міжнародний конкурс краси Man of the World 2025. Стало відомо, хто отримав почесний титул і корону переможця.

Тріумфатором та "Найкрасивішим чоловіком у світі" став Юль Мессіан з Іспанії. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку конкурсу краси.

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Торішній переможець Серхіо Азуага після оголошення результатів передав почесну корону представнику Іспанії. Юль Мессіан – спортсмен та модель.

Крок до величі. Мій перший прохід як найкрасивішого чоловіка світу – момент гордості та досягнення мети. Це більше, ніж титул – це місія. Слухаймо серця, живімо з честю і підіймаймо світ разом, 
– прокоментував перемогу Юль Мессіан.


Юль Мессіан / Фото з інстаграму конкурсу

Друге місце на конкурсі посів мексиканець Ізраїль Сьєрра, третє місце – представник Таїланду. До топ-5 також увійшла Чехія та Панама.

Що відомо про "Найкрасивішого чоловіка у світі 2025"

Юль Мессіан родом з одного з містечок Іспанії. Він навчався на фізіотерапевта, однак зараз частіше працює моделлю й знімається у фотосесіях, відвідує конкурси краси, дефілює на подіумах світових брендів.

На своїй сторінці хлопець показує знімки й відео з тренувань, пропагуючи здоровий спосіб життя. 