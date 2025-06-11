Тріумфатором та "Найкрасивішим чоловіком у світі" став Юль Мессіан з Іспанії. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку конкурсу краси.

До слова Виїхала за кордон, але не забула про коріння: хто став володаркою титулу "Міс Всесвіт Україна"

Торішній переможець Серхіо Азуага після оголошення результатів передав почесну корону представнику Іспанії. Юль Мессіан – спортсмен та модель.

Крок до величі. Мій перший прохід як найкрасивішого чоловіка світу – момент гордості та досягнення мети. Це більше, ніж титул – це місія. Слухаймо серця, живімо з честю і підіймаймо світ разом,

– прокоментував перемогу Юль Мессіан.



Юль Мессіан / Фото з інстаграму конкурсу

Друге місце на конкурсі посів мексиканець Ізраїль Сьєрра, третє місце – представник Таїланду. До топ-5 також увійшла Чехія та Панама.

Що відомо про "Найкрасивішого чоловіка у світі 2025"

Юль Мессіан родом з одного з містечок Іспанії. Він навчався на фізіотерапевта, однак зараз частіше працює моделлю й знімається у фотосесіях, відвідує конкурси краси, дефілює на подіумах світових брендів.

На своїй сторінці хлопець показує знімки й відео з тренувань, пропагуючи здоровий спосіб життя.