Залізна леді з непростою долею: що ховалося за 52 роками шлюбу Маргарет Тетчер

Її називали Залізною леді, боялися політичні опоненти, а рішення обговорював увесь світ. Маргарет Тетчер звикла керувати державою твердою рукою, однак удома на неї чекав чоловік, який не змагався з нею за владу. Щоправда, їхнє сімейне життя було далеко не таким безхмарним, як могло здаватися на офіційних фотографіях.

13 жовтня виповнюється 101 рік від дня народження першої жінки на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. З цієї нагоди 24 Канал згадує її історію кохання з бізнесменом Денісом Тетчером.

Знайомство без кохання з першого погляду

Маргарет Робертс познайомилася з майбутнім чоловіком у 1949 році на політичному заході в Дартфорді. Вона була молодою хімікинею, яка лише починала політичну кар'єру, а Деніс – заможним бізнесменом, старшим за неї на десять років.



Маргарет Тетчер та Деніс Тетчер / Фото Getty images



І хоча чоловік одразу зацікавився Маргарет, вона не поспішала відповідати взаємністю. Майбутня прем'єрка навіть описала його як не надто привабливого, стриманого, але доволі приємного чоловіка. Романтика, здається, ніколи не була її сильною стороною.

Утім, Деніс виявився наполегливим. У 1951 році пара заручилася, а 13 грудня одружилася в Лондоні. Медовий місяць молодята провели в Португалії, на Мадейрі та в Парижі.

Перша дружина Денiса теж була Маргарет

Цікаво, що для Денiса цей шлюб став другим. У 1942 році він одружився з Маргарет Кемпсон, яку називали Марго. Через військову службу подружжя майже не жило разом, а після повернення чоловіка з війни дружина повідомила, що покохала іншого. У 1948 році вони розлучилися.

І ось несподіваний факт: перша дружина Денiса була зовні схожою на майбутню Залізну леді. Сам Тетчер настільки болісно пережив розрив, що роками уникав розмов про минуле.

Ба більше, його діти Марк і Керол дізналися про перший шлюб батька лише у 1976 році, коли про це написала преса. Вочевидь, навіть у родині майбутньої прем'єрки були секрети, які не поспішали виносити на загал.

Чоловік фінансував її кар'єру, а народження дітей пропустив через крикет

Деніс не лише підтримував політичні амбіції дружини, а й забезпечував родину фінансово. Завдяки його статкам Маргарет змогла здобути юридичну освіту та продовжити кар'єру.



Маргарет Тетчер та Деніс Тетчер з дітьми / Фото Getty images



У 1953 році подружжя стало батьками близнюків Марка та Керол. Щоправда, народження дітей застало Денiса зненацька – у той момент він дивився матч із крикету.

А побачивши передчасно народжених малюків, чоловік порівняв їх із маленькими кроликами без шерсті.

Шлюб ледь не розпався через кар'єру Маргарет

Попри багаторічні стосунки, подружжя пережило серйозну кризу. У 1964 році Деніс зіткнувся з нервовим виснаженням на тлі робочих проблем та сімейних обставин.

За словами біографа Чарльза Мура, чоловік почувався самотнім, адже Маргарет дедалі більше часу присвячувала політиці. За рекомендацією лікарів він на два місяці поїхав до Південної Африки.

Припускають, що Деніс навіть замислювався про розлучення. Маргарет не була впевнена, чи повернеться чоловік до неї. Утім, після відпочинку він повернувся додому, а подружжю вдалося зберегти шлюб.

Скандали через сина та жарти про підкаблучника



Маргарет Тетчер та Деніс Тетчер / Фото Getty images



Коли Маргарет очолила британський уряд у 1979 році, Деніс опинився в незвичній ролі чоловіка прем'єр-міністерки. Британська преса регулярно кепкувала з нього, зображуючи любителем джину та гольфу, який нібито боїться власної дружини.

У сатиричному журналі Private Eye навіть виходили вигадані листи Денiса, в яких Маргарет постійно поставала суворою начальницею. Сам бізнесмен ставився до цього з гумором.

Не обійшлося й без справжніх репутаційних скандалів. У 1984 році родину Тетчер критикували через бізнесові інтереси їхнього сина Марка. Зокрема, виникли запитання щодо контракту на будівництво університету в Омані та можливого використання політичних зв'язків матері.

У справі також згадували Денiса, який мав спільні фінансові інтереси із сином. Однак звинувачення у неправомірному впливі Маргарет на укладання контракту доведені не були.

Понад 50 років разом і зворушливе зізнання

Попри всі труднощі, Маргарет і Деніс залишалися одруженими до самої смерті чоловіка. Деніс не прагнув політичної слави, рідко давав інтерв'ю та намагався залишатися в тіні знаменитої дружини. Водночас Маргарет неодноразово наголошувала, що без його підтримки навряд чи змогла б досягти таких кар'єрних висот. Сама Тетчер називала чоловіка золотою ниткою, що проходила крізь усе її життя.

Деніс помер 26 червня 2003 року у віці 88 років. Маргарет пережила його майже на десять років і пішла з життя 8 квітня 2013-го.

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