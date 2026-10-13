13 октября исполняется 101 год со дня рождения первой женщины, занявшей пост премьер-министра Великобритании. По этому случаю 24 Канал вспоминает историю ее любви с бизнесменом Денисом Тэтчером.

Знакомство без любви с первого взгляда

Маргарет Робертс познакомилась со своим будущим мужем в 1949 году на политическом мероприятии в Дартфорде. Она была молодой химичкой, только начинавшей политическую карьеру, а Денис – состоятельным бизнесменом, старше ее на десять лет.



Маргарет Тэтчер и Денис Тэтчер / Фото Getty Images



И хотя мужчина сразу заинтересовался Маргарет, она не спешила отвечать взаимностью. Будущая премьер-министр даже описала его как не слишком привлекательного, сдержанного, но довольно приятного мужчину. Романтика, кажется, никогда не была ее сильной стороной.

Впрочем, Денис оказался настойчивым. В 1951 году пара обручилась, а 13 декабря поженилась в Лондоне. Медовый месяц молодожены провели в Португалии, на Мадейре и в Париже.

Первая жена Дениса тоже звали Маргарет

Интересно, что для Дениса этот брак стал вторым. В 1942 году он женился на Маргарет Кемпсон, которую звали Марго. Из-за военной службы супруги почти не жили вместе, а после возвращения мужа с войны жена сообщила, что полюбила другого. В 1948 году они развелись.

И вот неожиданный факт: первая жена Дениса внешне походила на будущую "Железную леди". Сам Тэтчер настолько болезненно пережил разрыв, что годами избегал разговоров о прошлом.

Более того, его дети Марк и Кэрол узнали о первом браке отца лишь в 1976 году, когда об этом написала пресса. Очевидно, даже в семье будущей премьер-министр были секреты, которые не спешили выносить на всеобщее обозрение.

Муж финансировал ее карьеру, а рождение детей пропустил из-за крикета

Денис не только поддерживал политические амбиции жены, но и обеспечивал семью финансово. Благодаря его состоянию Маргарет смогла получить юридическое образование и продолжить карьеру.



Маргарет Тэтчер и Денис Тэтчер с детьми / Фото Getty Images



В 1953 году супруги стали родителями близнецов Марка и Кэрол. Правда, рождение детей застало Дениса врасплох – в тот момент он смотрел матч по крикету.

А увидев недоношенных малышей, мужчина сравнил их с маленькими кроликами без шерсти.

Брак едва не распался из-за карьеры Маргарет

Несмотря на многолетние отношения, супруги пережили серьезный кризис. В 1964 году Денис столкнулся с нервным истощением на фоне рабочих проблем и семейных обстоятельств.

По словам биографа Чарльза Мура, мужчина чувствовал себя одиноким, ведь Маргарет все больше времени уделяла политике. По рекомендации врачей он на два месяца уехал в Южную Африку.

Предполагают, что Денис даже задумывался о разводе. Маргарет не была уверена, вернется ли муж к ней. Впрочем, после отдыха он вернулся домой, и супругам удалось сохранить брак.

Скандалы из-за сына и шутки о "подкаблучнике"



Маргарет Тэтчер и Денис Тэтчер / Фото Getty Images



Когда Маргарет возглавила британское правительство в 1979 году, Денис оказался в непривычной роли мужа премьер-министра. Британская пресса регулярно подшучивала над ним, изображая его любителем джина и гольфа, который якобы боится собственной жены.

В сатирическом журнале Private Eye даже публиковались вымышленные письма Дениса, в которых Маргарет постоянно представала строгой начальницей. Сам бизнесмен относился к этому с юмором.

Не обошлось и без настоящих репутационных скандалов. В 1984 году семью Тэтчер критиковали из-за деловых интересов их сына Марка. В частности, возникли вопросы относительно контракта на строительство университета в Омане и возможного использования политических связей матери.

В деле также упоминался Денис, у которого были общие финансовые интересы с сыном. Однако обвинения в неправомерном влиянии Маргарет на заключение контракта доказаны не были.

Более 50 лет вместе и трогательное признание

Несмотря на все трудности, Маргарет и Денис оставались в браке до самой смерти мужа. Денис не стремился к политической славе, редко давал интервью и старался оставаться в тени своей знаменитой жены. В то же время Маргарет неоднократно подчеркивала, что без его поддержки вряд ли смогла бы достичь таких карьерных высот. Сама Тэтчер называла мужа "золотой нитью", проходящей через всю ее жизнь.

Денис скончался 26 июня 2003 года в возрасте 88 лет. Маргарет пережила его почти на десять лет и ушла из жизни 8 апреля 2013 года.

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