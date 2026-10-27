Вірменка зі Львова розвернула всі крісла на "Голосі" й дала тренерам незвичне завдання

26-річна Маріам Казарян виконала пісню "Вимолив" на сліпих прослуховуваннях "Голосу країни" та зацікавила всіх чотирьох тренерів. Учасниця вірменського походження живе в Україні з 2018 року й вільно розмовляє українською. А перед вибором наставника вона запропонувала зіркам запросити її до своїх команд вірменською.

На сцені 14-го сезону "Голосу країни" Маріам представила джазову версію композиції. Першим до неї розвернувся MONATIK, який почав підспівувати. Згодом кнопки натиснули Тіна Кароль і Наталія Могилевська, а наприкінці виступу – Артем Пивоваров.

Після прослуховування Маріам розповіла, що за освітою вона економістка. Однак вирішила спробувати себе в музиці. За словами подруг, які підтримували її за лаштунками, співом дівчина займається трохи більше ніж рік.

Я вірменка, але з 2018 року я живу в Україні. За спеціальністю я, взагалі-то, економіст. Але зрозуміла, що економити – це не моє. І нещодавно почала свою кар'єру артистки,

– поділилася Казарян.

Виступ Маріам / скриншот з відео

Тіна Кароль поцікавилася, як учасниця опанувала українську лише за пів року. Маріам пояснила, що їй допомагали українські пісні та любов до країни, у якій вона знайшла себе.

Я українізувалась максимально. Іноді мені мама каже: "Ти вже стала схожою на українку. Ми навіть тебе не впізнаємо". Якщо є бажання, якщо є ціль, то все в цьому житті можливо,

– сказала вона.

Виступ Маріам / скриншот з відео

Тим часом тренери почали переконувати Маріам приєднатися саме до їхніх команд. MONATIK запропонував разом заспівати "Вимолив", а Наталія Могилевська виконала для учасниці пісню вірменською. Артем Пивоваров прямо запитав, чи є сенс змагатися за неї, чи вона вже визначилася.

Зрештою Казарян запропонувала наставникам невелике мовне випробування – запросити її до команди вірменською. Потрібну фразу вона підказала сама.

Попри пропозиції всіх чотирьох тренерів, Маріам обрала команду MONATIK. Як учасниця згодом розповіла сайту 1plus1, його музику вона слухала ще у Вірменії, тому спільний виступ став для неї особливою подією.

Маріам Казарян "Вимолив" – Голос країни – дивитися відео онлайн:

До речі, кохана Цимбалюка підірвала сцену Голосу країни і змусила Кароль танцювати босоніж.