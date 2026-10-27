Армянка из Львова развернула все кресла в шоу "Голос" и поставила перед тренерами необычное задание

На сцене 14-го сезона "Голоса страны" Мариам исполнила джазовую версию композиции. Первым к ней повернулся MONATIK, который начал подпевать. Затем на кнопки нажали Тина Кароль и Наталья Могилевская, а в конце выступления – Артем Пивоваров.

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После прослушивания Мариам рассказала, что по образованию она экономист. Однако решила попробовать себя в музыке. По словам подруг, которые поддерживали ее за кулисами, пением девушка занимается чуть больше года.

Я армянка, но с 2018 года живу в Украине. По специальности я, вообще-то, экономист. Но поняла, что экономить – это не мое. И недавно начала свою карьеру артистки– поделилась Казарян.

Выступление Мариам / скриншот из видео

Тина Кароль поинтересовалась, как участнице удалось освоить украинский язык всего за полгода. Мариам объяснила, что ей помогали украинские песни и любовь к стране, в которой она обрела себя.

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Я максимально украинизировалась. Иногда мама мне говорит: "Ты уже стала похожа на украинку. Мы тебя даже не узнаем". Если есть желание, если есть цель, то в этой жизни возможно все– сказала она.

Выступление Мариам / скриншот из видео

Тем временем тренеры начали убеждать Мариам присоединиться именно к их командам. MONATIK предложил вместе спеть "Вимолив", а Наталья Могилевская исполнила для участницы песню на армянском языке. Артем Пивоваров прямо спросил, есть ли смысл бороться за нее, или она уже определилась.

В итоге Казарян предложила наставникам небольшое языковое испытание – пригласить ее в команду на армянском языке. Нужную фразу она подсказала сама.

Несмотря на предложения всех четырех тренеров, Мариам выбрала команду MONATIK. Как участница впоследствии рассказала сайту 1plus1, его музыку она слушала еще в Армении, поэтому совместное выступление стало для нее особенным событием.

Мариам Казарян "Вимолив" – "Голос страны" – смотреть видео онлайн:

Кстати, возлюбленная Цимбалюка взорвала сцену шоу "Голос страны" и заставила Кароль танцевать босиком.