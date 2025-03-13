"Наша гордість": бандуристка Марина Круть виступила у студії американської радіостанції

Співачка та бандуристка Марина Круть, більш відома як Krutь, виступила у студії американської радіостанції KEXP, що в місті Сіетл у штаті Вашингтон. Дівчина наживо виконала чотири свої пісні.

Виступ Круть, який був записаний у січні цього року, з'явився на ютуб-каналі KEXP у вівторок, 11 березня, інформує Show 24. У коментарях українці та іноземці залишають багато позитивних відгуків.

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У студії радіостанції KEXP Марина Круть заспівала такі пісні: "А гори", "Пісне моя", "Ок" та "Легкозаймисті". Окрім того, співачка пояснила ведучому Дареку Маццоне, які сенси вклала у композиції.

Я була на фронті два роки тому. І я зустріла військового, він був з Карпат. Я спитала у нього, чи він сумує за чимось. Він сказав: "Так, я сумую за своїми горами". Це надихнуло мене написати пісню про військового і його любов до гір,

– розповіла Круть про пісню "А гори".

Композицію "Пісне моя" співачка написала нещодавно, коли була у Карпатах. Вона про те, як музиканти служать музиці, інколи не маючи часу на особисте життя.

У розмові з Дареком Маццоне Марина також підкреслила, що завдяки музиці українці показують світові свою унікальність, свою багату культуру і те, що українська історія відрізняється від російської.

Наприкінці розмови ведучий сказав: "Слава Україні!"

Виступ Марини Круть у студії KEXP: дивіться відео онлайн

Реакція мережі на виступ Марини Круть:

"Дякую KEXP за підтримку України. Та за можливість почути музикантів з різних країн світу".

"Дуже щире виконання, подякував!"

"Наша гордість".

"Неймовірно! Дуже рада бачити тебе на KEXP. Тільки найкращі".

"Оце мене промурашило! Вау!"

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