Выступление Круть, которое было записано в январе этого года, появилось на ютуб-канале KEXP во вторник, 11 марта, информирует Show 24. В комментариях украинцы и иностранцы оставляют много положительных отзывов.

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В студии радиостанции KEXP Марина Круть спела такие песни:"А гори", "Пісне моя", "Ок" та "Легкозаймисті". Кроме того, певица объяснила ведущему Дареку Маццоне, какие смыслы вложила в композиции.

Я была на фронте два года назад. И я встретила военного, он был из Карпат. Я спросила у него, скучает ли он по чему-то. Он сказал: "Да, я скучаю по своим горам". Это вдохновило меня написать песню о военном и его любви к горам,

– рассказала Круть о песне "А гори".

Композицию "Пісне моя" певица написала недавно, когда была в Карпатах. Она о том, как музыканты служат музыке, иногда не имея времени на личную жизнь.

В разговоре с Дареком Маццоне Марина также подчеркнула, что благодаря музыке украинцы показывают миру свою уникальность, свою богатую культуру и то, что украинская история отличается от российской.

В конце разговора ведущий сказал: "Слава Украине!"

Выступление Марины Круть в студии KEXP: смотрите видео онлайн

Реакция сети на выступление Марины Круть:

"Спасибо KEXP за поддержку Украины. И за возможность услышать музыкантов из разных стран мира".

"Очень искреннее исполнение, поблагодарил!"

"Наша гордость".

"Невероятно! Очень рада видеть тебя на KEXP. Только лучшие".

"Вот это меня промурашило! Вау!"

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