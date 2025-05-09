Золотиста сукня з символічним значенням: українка вразила національним костюмом для "Міс світ"
- Марія Мельниченко, "Міс Україна 2024", представляє Україну на конкурсі "Міс світу" в Індії в костюмі "Душа землі. Хранителька життя".
- Костюм виконаний в золотистих тонах із символічними елементами, такими як об'ємна вишивка у вигляді колосся, прозора накидка та корона, кожен з яких має глибоке символічне значення, підкреслюючи жіночу силу та родючість.
"Міс Україна 2024" Марія Мельниченко відправилась до Індії на конкурс краси "Міс світу". Українка вийде на міжнародну сцену в ефектному образі під назвою "Душа землі. Хранителька життя".
Вона показала його шанувальникам та розповіла про сенси, які там заховані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Мельниченко.
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Символічний образ Марії для "Міс світу 2025" пронизаний глибоким символізмом. Головною темою костюма стала пшениця – символ продовольчої місії України як однієї з головних житниць світу.
Цей костюм – не просто про красу. Це вшанування жінки як хранительки життя, яка несе у собі родючість, силу, м'якість і незламність водночас. Вона – символ того, як із зернини народжується життя, надія і нове майбутнє,
– йдеться в дописі Мельниченко.
Марія Мельниченко / Фото з її інстаграму
Дизайн вбрання продуманий до найменших деталей: золотистий відтінок тканини символізує багатство української землі, об'ємна вишивка у вигляді колосся та розсип зерен по сукні – метафора щедрості та життєдайності нашої природи. Прозора накидка уособлює степовий вітер та безмежність українських полів. Завершує образ сонячна корона з колосків – втілення не лише сонця, але й жіночої сили, що оберігає, лікує та спрямовує до відродження.
Що відомо про представницю України на "Міс світу-2025"
- Марії Мельниченко лише 20 років. Дівчина родом з Києва, понад два роки працює у сфері моделінгу та неодноразово з'являлася у рекламних кампаніях відомих вітчизняних брендів.
- Дівчина поєднує кар'єру з навчанням на 4-му курсі Державного Податкового Університету. Марія веде активний спосіб життя: 10 років присвятила бально-спортивним танцям, регулярно займається тенісом, катається на лижах і сноуборді.
- До того ж володарка титулу "Міс Україна 2024" активно підтримує благодійні ініціативи та військові збори.