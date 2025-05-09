Вона показала його шанувальникам та розповіла про сенси, які там заховані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Марії Мельниченко.

Цікаво Увійшли в історію пісенного конкурсу: хто двічі перемагав на Євробаченні

Символічний образ Марії для "Міс світу 2025" пронизаний глибоким символізмом. Головною темою костюма стала пшениця – символ продовольчої місії України як однієї з головних житниць світу.

Цей костюм – не просто про красу. Це вшанування жінки як хранительки життя, яка несе у собі родючість, силу, м'якість і незламність водночас. Вона – символ того, як із зернини народжується життя, надія і нове майбутнє,

– йдеться в дописі Мельниченко.

Марія Мельниченко / Фото з її інстаграму

Дизайн вбрання продуманий до найменших деталей: золотистий відтінок тканини символізує багатство української землі, об'ємна вишивка у вигляді колосся та розсип зерен по сукні – метафора щедрості та життєдайності нашої природи. Прозора накидка уособлює степовий вітер та безмежність українських полів. Завершує образ сонячна корона з колосків – втілення не лише сонця, але й жіночої сили, що оберігає, лікує та спрямовує до відродження.

Що відомо про представницю України на "Міс світу-2025"