Представляла Україну на Євробаченні у 2014: де зараз Марія Яремчук

Марія Яремчук – донька легендарного українського співака Назарія Яремчука. Вона пішла стопами батька й також стала співачкою, однак сцена для дівчини стала справжнім викликом.

Марія Яремчук народилась у Чернівцях. Її мати стала другою дружиною для Назарія. Від першого шлюбу в артиста народилось двоє синів – Дмитро та Назарій. У другому союзі народилась Марія. До слова, дівчинку співак так назвав на честь своєї покійної мами. Після смерті зіркового батька стосунки між дітьми зіпсувались, а сьогодні вони майже не спілкуються. Дізнавайтесь у матеріалі Show24, чому Марія боїться сцени, що стало причиною невдалих стосунків зі старшими братами та де співачка зараз.

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Співоча кар'єра та участь у Євробаченні

Марія навчалась у Київській академії естрадного та циркового мистецтва та Чернівецькому університеті. У юному віці, 19 років, вона прийшла на проєкт "Голос країни" і стала учасницею команди Олександра Пономарьова. На останніх етапах виконавиця посіла четверту сходинку.

Марія Яремчук – "Край" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Та Яремчук на цьому не зупинилась. До прикладу, на конкурсі "Нова хвиля" Марія взяла "бронзу" та забрала всі спеціальні нагороди. Тоді вона зняла перший кліп, де виконала російськомовну пісню під назвою "Со мной опять".

Тоді співачка вирішила підкорити сцену Нацвідбору, щоб поїхати на Євробачення. У 2013 році вона посіла п'яте місце, але вже через рік отримала щасливий білет на співочий конкурс.

Марія Яремчук представляла Україну з піснею Tick-Tock. Співачка отримала 113 балів й зайняла 6 місце.

Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн

Цього року Україну на Євробаченні представлятиме гурт Ziferblat. Колектив виступить у першому півфіналі – 13 травня.

Нагорода від Азарова та зникнення зі сцени

У 2012 році виконавиця отримала від експрем'єра Миколи Азарова нагороду "за просування української музики". З невідомих причин тоді Марія сказала, що хотіла б підтримати "Партію регіонів" на майбутніх виборах.

Така реакція вразила публіку та прихильників співачки. Ба більше, тоді навіть постало питання, чи поїде Яремчук на Євробачення від України. Артистка зробила заяву, що вона – "аполітична", а бажання підтримати партію – це всього лиш спроба об'єднати Схід і Захід.

У 2017 році Марія випустила кліп "Ти в мені є" і пішла зі сцени.

Марія Яремчук – "Ти в мені є": дивіться відео онлайн

Співачка також розповіла, що вона психологічно здорова людина, але коли виходила на сцену, то в неї починалися панічні атаки. Марія Яремчук зверталася до багатьох психоаналітиків, але вони не змогли їй пояснити причину внутрішнього дискомфорту.

Я не соромлюся це сказати. Були випадки, коли я взагалі не змогла вийти на сцену. Для мене це дуже дивно, бо я завжди рвалася на сцену, а потім кожен вихід став як маленька смерть – особиста Голгофа, коли німіє тіло і тобі хочеться тікати, а твоя команда тебе випирає на сцену,

– зазначила Яремчук.

Тоді вона наголошувала, що та Марія Яремчук, якою її бачать на екрані – це взагалі не та людина, якою вона є. Та все ж виконавиця обіцяла презентувати новий проєкт, можливо, у стилі рок.

Особисте життя

Ми уже згадували, що теплих стосунків із братами від першого шлюбу батька у Марії не склались. На загал відомо не так багато, але після смерті Назарія потрібно було ділити спадщину. Як казали сини зіркового батька, вони майже все залишили сестрі, а зараз доволі рідко спілкуються.

А як складається любовна сфера Яремчук – тема, яка оповита суцільною таємницею. Та все ж у травні минулого року публіка дізналась, що Марія стала мамою. У неї народився син.

Тоді у соцмережах з'явилося відео, де жінка демонструє округлий животик, а у пресі стверджували, що цей ролик Марія опублікувала на приватній сторінці, за якою слідкують лише найближчі.

Марія Яремчук стала мамою / Скриншот з відео

Як виявилося, саме Чернівецький перинатальний центр повідомив ЗМІ конфіденційну інформацію щодо факту появи дитини Марії на світ, статі малюка та його імені.

Марія Яремчук відреагували на чутки щодо її материнства / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що тоді поширились чутки, нібито Олександр Пономарьов став батьком дитини. Та артист не став мовчати на такі заяви.

Цікаво, батьком став… П'ять років Марічку не бачив, а скільки почув про себе нового! Я навіть не знаю, як реагувати на це, бо мені незручно перед чоловіком Марічки,

– сказав співак.

Водночас Олександр Пономарьов зізнався, що справді зблизився з сім'єю Марії Яремчук. Він став хрещеним батьком її первістка.



Водночас виконавиця обурена плітками про те, що батьком її первістка нібито став співак Олександр Пономарьов. Вона спростувала чутки, підкресливши, що їй незручно перед його дружиною.

Також артистка згадала і про свого зведеного брата, який розповів про їхнє "специфічне спілкування". За словами Яремчук, вона з ним дуже рідко бачилася, тому не розуміє його претензії у свій бік.

Бачте, не привітала його, коли в нього народилися діти. Звідки я мала знати це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Він роками забирав роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна,

– заявила артистка.

Де зараз Марія Яремчук

З того часу, як артистка заявила, що йде зі сцени, вона вперше з'явилась у публічному просторі після початку повномасштабної війни. Марія продемонструвала проукраїнську позицію, засудивши російську агресію та підтримавши збори на допомогу ЗСУ.

У 2023 році Яремчук повернулась на сцену. Вона виступила на сцені Євробачення, яке проходило під іменем України у Великій Британії. Співачка виступала разом зі Златою Дзюнькою та OTOY. Артисти виконали попурі українських пісень та віршів під назвою Music Unites Generations (Музика об'єднує покоління). А сама ж Марія заспівала легендарну пісню свого батька – "Родина".

Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY – Music Unites Generations: дивіться відео онлайн

Наприкінці травня того ж року співачка випустила нову пісню "Щит і меч" та знову зникла з публічного простору. 8 серпня 2024 року у прокат вийшов фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", та з'явився альбом переспівів Re: Yaremchuk. Кінострічку спродюсувала Марія.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" (офіційний трейлер): дивіться відео онлайн

Співачка зізналась, що з народженням сина наразі не планує повертатися на сцену.