"Заручена зі сценою": у Львові показали виставу, що відкриває таємниці життя Марії Заньковецької

Ім'я Марії Заньковецької хтось пам'ятає зі шкільного підручника, хтось чув на телебаченні, а хтось просто знає львівський театр, названий на її честь. Але ким вона була насправді? Якою була ця жінка, що не просто грала на сцені, а жила нею?

У Національному театрі у Львові поставили виставу, яка відкриває Заньковецьку з нового ракурсу – особисто, глибоко, по-людськи. Це не просто спектакль, а подорож у її життя. Тут під ногами скрипить сцена, повз проходить справжня Заньковецька, а повітря наповнене духом театру, пише Show 24.

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Так, щоби наблизити українців до постаті Марії Заньковецької режисер Ігор Білиць поставив виставу-подорож "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою".

Її підготували до 170-річчя з дня народження актриси за п'єсою Людмили Тимошенко. Для того, щоб показати Марію справжньою, з власними емоціями та переживаннями у різні роки її життя, авторка провела детальне дослідження біографії Заньковецької, працювала з літературними джерелами, консультувалася з театрознавцями.

Вона сміялася до сліз та сама вміла гарно пожартувати. Говорила іноді занадто різко та закохувалась у суцільні червоні прапорці. Сварилась з близькими, бо "це моє життя, не лізьте". Обирала українське тоді, коли за це переслідували. І завжди виходила на сцену – не тому, що треба, а тому що "я так хочу, значить так і буде",

– розповідають в команді театру про Заньковецьку.

"Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" була творчим експериментом театру, який виявився надзвичайно вдалим: хоч вистава і триває дві години, здається, що минає миттєво.

Олег Пригода грає у виставі "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" / Фото 24 Каналу

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Річ у тім, що глядач не просто сидить у залі, а ходить поруч з акторами, бачить їхні костюми зблизька, чує голоси, взаємодіє з ними. А ще – зазирає у ті куточки театру, які зазвичай приховані від очей відвідувачів: гримерки, фоє, кабінети, підземелля, сцени та коридори. Усього – 14 локацій, які переносять вас в різні етапи життя актриси, яка була нерозривно пов'язана з театром.

Вистава "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" / Відео Анни Салій: дивіться онлайн

Кожен глядач вирушає в подорож у свій час – під час купівлі квитка можна обрати зручну годину. Групи стартують кожні 10 хвилин, а починається все від службового входу в Національний драматичний театр імені М. Заньковецької. В одній групі – не більше 20 осіб, що дозволяє максимально зануритись у те, що відбувається навколо.

Цікаво, що роль Заньковецької виконують одразу 13 актрис – від молодих дебютанток до народних артисток України. Кожна з них утілює одну з епох життя Марії: юність, закоханість, боротьбу, втомлену зрілість і вірність сцені до останнього.

Акторки, які зіграли у виставі "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" / Фото 24 Каналу

Акторки: Христина Тхоровська, Єлизавета Цілик, Марта Шпеник, Дарина Федина, Шорена Шонія, Анна Ярмоленко, Галина Далявська, Діана Каландарішвілі, Наталія Боймук, Олександра Люта, Альбіна Сотнікова, Ірина Швайківська, Олександра Бонковська.

Зауважимо, що прем'єрні покази "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" відбулися 4 і 5 липня й стали символічним завершенням театрального сезону. А вже з 8 серпня львівський Національний театр знову відчинить двері для глядачів. Це може стати для вас чудовою нагодою, аби познайомитися ближче з Марією Заньковецькою – жінкою, у якої й сьогодні варто вчитися сміливості, гідності та любові до свого. Квитки на виставу вже у продажу.

Після перегляду вистави ви відчуєте, ніби пройшли разом із Марією весь її шлях – і довго не зможете відпустити ці емоції, переосмислюючи побачене й почуте. "Марія Заньковецька. Заручена зі сценою" точно не залишить байдужими поціновувачів українського театру.