Переможець "Україна має талант" розкрив, на що витратить 200 тисяч призу і чи отримав квартиру

27 вересня відбувся фінал нового сезону шоу "Україна має талант", присвяченого 35-річчю Незалежності України. Переможцем проєкту став 12-річний вокаліст Марко Сердинський.

За перемогу юний артист отримав головний приз – двокімнатну квартиру в Києві, унікальну прикрасу та грошову винагороду. На що Марко планує витратити призові гроші та чи вже отримав квартиру, він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Так, виявилося, що гроші Марко ще не отримав. Попри це, хлопець уже вирішив, на що хоче їх витратити. Частину винагороди він планує передати гурту Sick Solution, учасники якого виступали разом із ним у фіналі шоу та служать в "Азові".

Sick Solution і Мирон Рогозний / Фото "Україна має талант"

Ще частину Марко планує віддати 9-річному Данилу Вінтоніву з Івано-Франківська, який має м'язову дистрофію Дюшенна – генетичне захворювання, що поступово позбавляє людину можливості рухатися. Наразі для хлопчика збирають кошти на лікування препаратом Elevidys, який може зупинити розвиток хвороби. Вартість такого лікування становить понад 3 мільйони доларів.

Щось із призових грошей Марко хоче витратити на себе – можливо, купить нову FIFA 27.

Водночас 12-річний переможець поки не отримав і другу частину свого головного призу – квартиру в Києві. Сім'я Марка наразі знає лише, що житло розташоване в київському ЖК Sister. Інших подробиць щодо квартири їм поки не повідомляли.

Я так розумію, з нами ще зв'яжуться і повідомлять, коли треба в Київ приїхати, і всі моменти ми вже дізнаємося там,

– поділилася мама юного артиста.

Інтерв'ю з Марком Сердинським: дивіться відео онлайн

Додамо, що раніше ми розповідали, як саме пройшов фінал нового сезону шоу "Україна має талант".