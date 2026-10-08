За победу юный артист получил главный приз – двухкомнатную квартиру в Киеве, уникальное украшение и денежное вознаграждение. Что Марко планирует потратить на призовые деньги и получил ли уже квартиру, он рассказал в интервью Славе Демину.

Так, оказалось, что Марко еще не получил деньги. Несмотря на это, парень уже решил, на что хочет их потратить. Часть вознаграждения он планирует передать группе Sick Solution, участники которой выступали вместе с ним в финале шоу и служат в "Азове".

Sick Solution и Мирон Рогозный / Фото "Украина имеет талант"

Еще часть Марко планирует отдать 9-летнему Данилу Винтониву из Ивано-Франковска, у которого мышечная дистрофия Дюшенна – генетическое заболевание, постепенно лишающее человека возможности двигаться. Сейчас для мальчика собирают средства на лечение препаратом Elevidys, который может остановить развитие болезни. Стоимость такого лечения составляет более 3 миллионов долларов.

Что-то из призовых денег Марко хочет потратить на себя – возможно, купит новую FIFA 27.

В то же время 12-летний победитель пока не получил и вторую часть своего главного приза – квартиру в Киеве. Семья Марка пока знает только, что жилье расположено в киевском ЖК Sister. Других подробностей о квартире им не сообщали.

Я так понимаю, с нами еще свяжутся и сообщат, когда нужно приехать в Киев, и все детали мы уже узнаем там,

– поделилась мама юного артиста.

Интервью с Марком Сердинским: смотрите видео онлайн

Добавим, что ранее мы рассказывали как именно прошел финал нового сезона шоу "Украина имеет талант".