Безугла зробила скандальну заяву про Майкла Щура й Ілларіона Павлюка: вони відповіли депутатці

Народна депутатка Мар'яна Безугла відзначилась черговою скандальною заявою. Цього разу вона згадала тележурналіста Майкла Щура та письменника Ілларіона Павлюка, які стали на захист України під час війни.

Безугла висловилася про службу чоловіків. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її фейсбук-сторінку.

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Мар'яна Безугла написала, що "незвичайні" люди, які мобілізувалися на початку повномасштабного вторгнення, нібито не думали, що війна затягнеться та вважають своє життя ціннішим за життя "звичайних мобілізованих".

Тут справедливо згадати підшефних медійників, які застрягли між етичним, правильним вибором і страхом відправки на фронт,

– додала народна депутатка.

Безугла висловилася про службу Майкла Щура, Ілларіона Павлюка та навіть засновника "UAnimals" Олександра Тодорчука. Народна депутатка, зокрема, зазначила, що тележурналіст нібито "служить у Міноборони" та "доєднався до PR-машини" міністра оборони України Рустема Умєрова.

Схожа історія з Ілларіоном Павлюком, українським письменником, автором проникливої книги "Я бачу, вас цікавить пітьма", який обійняв посаду начальника Управління преси та інформації МОУ, хоча я його особисто попереджала про пітьму у МОУ. Вже близько двох років Ілларіон клепає весь той форумний образ Умєрова та Міноборони, терпить д*білізм медійників Сирського і слухається Кирила Тимошенка,

– написала Мар'яна Безугла.

Водночас народна депутатка заявила, що поважає вищезгаданих людей.

Мар'яна Безугла про Майкла Щура та Ілларіона Павлюка / Скриншот з фейсбуку

Скандальна заява Мар'яни Безуглої / Скриншот з фейсбуку

Майкл Щур та Ілларіон Павлюк відповіли Безуглій

Майкл Щур та Ілларіон Павлюк відповіли Мар'яні Безуглій, назвавши її слова брехнею.

Майкл Щур: "Я не займаюсь медійкою Міністерва оборони з травня 2024 року. Після приходу Кирила Тимошенка я передав свої обов'язки й проєкти, які ми вели, новій команді та "вийшов у розпорядження" (пішов шукати нове місце служби). З листопада 2024 року я служу в одному з підрозділів ТрО. Місце служби ніяк не пов'язане з комунікаціями".

Ілларіон Павлюк: "Якщо хтось пропустив: я давно вже не в Міністерстві оборони, передав усі справи, пов'язанні з Управлінням преси та інформації МОУ ще у квітні 2024 року й до комунікаційної сфери вже не повертався, чим дуже тішуся. Зараз служу геть в іншому підрозділі".

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла оскандалилась заявою про Тараса Тополя. Коли квартира лідера гурту АНТИТІЛА постраждала внаслідок російського обстрілу столиці, вона назвала це "кармою".