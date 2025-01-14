Melovin відповів на заяву Безуглої, що бути представником ЛГБТ – "психофізіологічне відхилення"

Днями народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що бути представником ЛГБТ-спільноти – "це не норма, а психофізіологічне відхилення". На її слова вже відреагував співак Melovin, який здійснив камінг-аут на фестивалі Atlas Weekend у 2021 році.

На своїй фейсбук-сторінці Безугла написала, що "не має нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо". Однак, на її думку, ці стани "є відхиленнями від норми або з наукової точки зору хворобами", передає 24 Канал.

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Наприклад, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін – це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості – як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу,

– висловилася Мар'яна Безугла.

Народна депутатка додала: "людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможе або не матиме бажання народити дитину, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть".

Водночас Безугла підкреслила – важливо, щоб усі люди жили повноцінним життям, та виступила проти дискримінації. Проте вона вважає неприпустимими "вип'ячування відхилень як норми та підміну понять".

Коротше кажучи, ситуація, коли гетеросексуальне населення відчуває себе "лише одним із варіантів", а люди отримують гранти на бодипозитив та випускають відео, як "класно бути за 100 кілограмів, нічого не змінювати, ти прекрасна, повір у себе...". Ми маємо підтримувати одне одного, визнавати різноманітність і поважати кожну людину, але це не означає ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності,

– зазначила народна депутатка.

Melovin відреагував на заяву Безуглої

На заяву Мар'яни Безуглої про представників ЛГБТ-спільноти відреагував Melovin. Він зазначив, що було б добре прийняти закон, аби народних депутатів перед обранням перевіряли "на наявність психічних розладів". Артист вважає, що українці мають "на початкових етапах розуміти когнітивні здібності того чи іншого контрагента".

Аналіз причинно-наслідкових зв'язків, зроблених пані депутаткою, небезпідставно піддаю сумнівам (іронічно стурбований). Враження, ніби мені в одній тарілці змішали борщ і щі, а на десерт пропонують компот із мухою,

– заявив Melovin.

Співак зауважив, що Безуглій "вдалось підняти важливу тему для палкого хайп-дискуту", а люди зроблять свої висновки. Melovin вважає, що "порівняння орієнтації людини з ожирінням та псоріазом є чудовим заголовком та перевіркою соціуму на невігластво". Він наголосив, що у подібних ситуаціях потрібно критично мислити.