Чи дійсно був роман у Дантеса з Машою Кондратенко: Він вже закоханий

Українська співачка Маша Кондратенко прокоментувала припущення шанувальників про її можливий роман зі співаком Володимиром Дантесом. Чутки про стосунки артистів почали ширитися мережею після виходу їхнього спільного треку.

В інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" співачка розповіла, які між нею та Дантесом склалися взаємини.

Після прем'єри пісні "Донт тач" слухачі почали активно обговорювати взаємини між виконавцями. Багатьом здалося, що між артистами існує особлива хімія, яка виходить за межі звичайної співпраці та сцени.

Проте сама Кондратенко вирішила остаточно спростувати ці припущення. За її словами, жодного романтичного підтексту в їхньому спілкуванні немає.

Прекрасні творчі, дружні. У нас склалися прекрасні стосунки. Ми виступали разом на концерті в нього у Львові. Тому все прекрасно, романтичного нічого не було. Ну, я знаю, що вже він закоханий,

– пояснила Маша.

Дантес з Машою Кондратенко / фото з інстаграму

Виконавиця також розповіла, що працювати з Володимиром їй було надзвичайно легко. Вона пригадала, що Дантес підтримав її ще на старті проєкту "Пісня за годину", і саме ця подія поклала початок їхній подальшій творчій співпраці. Тому артистка наголосила, що прихильникам не варто шукати прихованих сенсів у їхньому спілкуванні.

До речі, нещодавно дівчина купила побачення з Дантесом за 15 тисяч гривень, і стало відомо, як вони провели час у гримерці.