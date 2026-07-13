Благодійний виступ артиста відбувся 12 липня. Традиційно під час заходу проводився аукціон на підтримку українських захисників, де одним із лотів стало особисте побачення з самим Дантесом. Переможницею стала запорізька бізнесвумен Катерина Маркова, яка задонатила за цю можливість 15 тисяч гривень. Ексклюзивними кадрами вона поділилася у своєму інстаграмі.

Володимир Дантес з переможницею та її мамою / Фото з інстаграму

Також Катерина розповіла про свою емоції від перемоги та показала залаштунки. Разом зі своєю мамою вона вирушила до гримерки виконавця. На опублікованих кадрах видно, як присутні в теплій атмосфері відпочивають та тримають у руках келихи.

Мамо, ми виросли та купили Дантеса та допомогли війську на 15 тисяч,

– жартівливо підписала відео Маркова.

Дантес у гримерці з фанатками / Відео з інстаграму

Крім того, поїздка до Запоріжжя відзначилася для Володимира Гудкова (справжнє прізвище співака) ще однією важливою зустріччю. Напередодні свого сольного виступу він завітав до бійців 23-ї окремої бригади НГУ "Хортиця", щоб підтримати їхній бойовий дух.

Люблю тури ще й за те, що вони не тільки про концерти. Напередодні виступу в Запоріжжі заїхав до військовослужбовців 23 бригади НГУ "Хортиця". Трохи поспівали, трохи поспілкувалися. Дякую за можливість бути поруч,

– розповів артист у своєму телеграм-каналі.

До речі, стало відомо що у Дантеса зʼявилися нова дівчина та вона неймовірно красива.